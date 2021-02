Valheim : Comment réparer ses armes et outils ?

Réparer ses armes et outils dans Valheim

Réparer les armes et outils en bronze et fer

Durant votre périple, vous allez utiliser un nombre incalculable de fois vos outils et vos armes, que ce soient ceux du début ou ceux en silex et bronze, quand vous aurez un peu plus avancé. Toutefois, comme vous l'avez remarqué,. Plus vous allez les utiliser, plus ils se fragiliseront, jusqu'au point de ne plus pouvoir être utilisés.Si vous pouvez bien évidemment en fabriquer de nouveaux, ce qui ne sera pas un problème avec les armes en pierre ou silex, puisque ces ressources ne sont pas difficiles à trouver, la tache pourrait devenir plus embêtante avec des outils en bronze. Sachez qu'il est, même si vous êtes peut-être passé à côté de l'information en début de partie.(le niveau n'a pas d'importance), l'une des premières choses que nous devons fabriquer dans Valheim . Si tel est votre cas, vous n'avez qu'à vous approcher de celui-ci et appuyer sur « E » (ou la lettre que vous avez assignée pour interagir) et de cliquer sur la case avec une hache sur la gauche du menu de l'établi pour, qui doit impérativement être dans votre inventaire.Nous vous conseillons de le faire assez régulièrement, sans attendre que la barre de vie se vide, pour éviter d'être pris au dépourvu.Lorsque vous aurez avancé, vous pourrez vous construire des armes ou des outils dans d'autres matières, plus solides, comme en bronze ou en fer. Pour les réparer et les améliorer, vous ne pourrez plus utiliser l'établi. Il faudra vous diriger vers la forge et suivre le même procédé.À l'heure où nous écrivons ces lignes,. Toutefois, Valheim étant en accès anticipé, les développeurs pourraient modifier ce point avec le temps.