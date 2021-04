Valheim : Un mod ajoute des items sur les coffres, pour gagner du temps

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

L'une des problématiques deest sans aucun doute le stockage. Au fil du temps, nous stockons de plus en plus de ressources utiles pour nos aventures, que ce soit des matières premières, de la nourriture ou encore certaines créations. Pour organiser cela, la communauté s'y prend de plusieurs façons, en rangeant les ressources par pièce ou bâtiment selon leur utilité, ou en encore en mettant un petit écriteau devant un coffre pour indiquer ce qui y est stocké.Malgré toutes ces techniques,, c'est pourquoi un moddeur s'est penché sur la création d'un mod permettant d'afficher directement la ressource placée à l'intérieur d'un coffre, grâce à une petite image. D'ores et déjà disponible au téléchargement via NexusMods , ce mod, nommé Item Drawers, permet en plus d'indiquer le nombre d'unités pour chaque ressource, pour que ce soit encore plus clair. Cependant,Le seul défaut de ce mod, pour celles et ceux qui faisaient cela,, mais ces derniers étant plus petits, vous pourrez optimiser votre espace de rangement.est, pour rappel, disponible sur PC, via Steam, en accès anticipé. La première mise à jour, qui a récemment été teasée , ne devrait pas tarder à être déployée.