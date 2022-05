Valheim tease un nouvel établi, des champignons et des pièges

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La mise à jour Mistlands, apportant un nouveau biome et une multitude d'autres choses, est proche d'être déployée sur Valheim. Nous devrions la découvrir d'ici quelques mois, mais pour que l'attente soit moins longue,, et ce, depuis le début de l'année. Pour ce mois de mai, nous avons eu le droit à plusieurs objets ou ressources intéressantes, qui changeront très probablement l'expérience.. La chasse aux sangliers et aux loups pourrait être bien moins barbante, alors que les gobelins deviendraient bien moins dangereux pour les bases avec ces pièges dissimulés dans la plaine.Qui dit nouveau biome dit également nouvelles ressources. Et pour crafter tout cela,, lequel devrait permettre de nous confectionner des armes au niveau pour terrasser les terribles créatures des Mistlands.Enfin, nous pourrons découvrir, qui viendront compléter les rouges de la prairie et les jaunes de la Forêt noire.Nous n'avons toujours aucune date de sortie concernant la mise à jour Mistlands . Iron Gate souhaite prendre son temps, étant donné qu'il s'agit de la mise à jour la plus importante pour Valheim à ce jour. Les développeurs devraient nous en dire un peu plus au cours de cet été 2022, et nous ne manquerons pas de vous relayer les différentes informations à ce sujet.