Valheim : Les bateaux, Drakkar (langskip) et Karve, comment les fabriquer ?

Les bateaux dans Valheim

Fabriquer le Karve dans Valheim

30 bois précieux (obtenables sur les bouleaux avec la hache en bronze)

10 peaux de cerf

20 résines

80 clous en bronze

Fabriquer la Drakkar (langskip) dans Valheim

40 bois précieux (obtenables sur les bouleaux avec la hache en bronze)

10 peaux de cerf

40 écorce anciennes (trouvables dans les marais)

100 clous de fer (le fer s'obtient dans les marais, via la ferraille qu'il faut faire fondre)

Très vite, vous aurez besoin de naviguer à travers les eaux parfois dangereuses de Valheim pour découvrir d'autres ressources, différentes de celles présentes sur votre île de départ. Si, au début, vous pouvez voguer à travers un raft sur les rivières, vous allez devoir passer à la vitesse supérieure, notamment pour partir à la rencontre du deuxième boss, qui vous permettra par la suite de débloquer de nouvelles ressources.Nous vous proposons, ci-dessous, un retour complet sur les bateaux du jeu, afin que vous sachiez comment les fabriquer.Comme nous vous le disions ci-dessous, il vous faudra obligatoirement fabriquer des bateaux pour pouvoir découvrir le gigantesque monde de. D'ailleurs, très vite, dès le début même, vous allez pouvoir créer un raft, un petit radeau qui vous permettra d'explorer via les rivières et petits cours d'eau les alentours de votre base, mais compte tenu de sa faible vitesse, nous vous déconseillons de partir en pleine mer avec. 20 bois, 6 bouts de cuir et 10 résines suffisent pour le fabriquer.Toutefois, pour passer au modèle du dessus, les choses se compliquent.Ce bateau, plus robuste, vous permettra de voyager jusqu'à quatre joueurs, mais aussi de stocker quelques ressources, puisqu'il dispose d'un coffre avec 4 emplacements. Pour le fabriquer, vous allez avoir besoin des éléments suivants :Vous devriez normalement assez vite débloquer cette construction, qui vous permettra de traverser les mers sans trop de difficultés, bien qu'il faille éviter les tempêtes, cela va de soi. Ce bateau est bien plus rapide que le raft et vous sera d'une grande aide, jusqu'au moment où vous débloquerez leÀ l'heure où ces lignes sont écrites, il s'agit du meilleur bateau dans. En plus d'être particulièrement solide (1000 points de vie), il sera encore plus rapide que les autres navires, et propose pas moins de 18 slots pour vos ressources, vous permettant de partir explorer sans vous soucier de la place que vous avez.Pour, vous devrez obligatoirement avoir vaincu le deuxième boss, pour trouver du fer, lequel est présent dans les marais notamment, mais aussi de l'écorce ancienne, trouvable dans ce même biome, qui peut s'avérer particulièrement dangereux. Allez-y bien équipé. Voici la liste des matériaux dont vous aurez besoin pourUne fois le, vous pourrez partir explorer le monde de Valheim tel un véritable Viking.