Valheim : Hearth & Home, première mise à jour majeure, donne de ses nouvelles

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 16,45 € au lieu de 16,79 €, soit 2 % de réduction.

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

. Toutefois, Iron Gate étant une petite équipe, elle a pris du retard et n'est désormais plus prévue avant la fin de cet été. Plus d'un mois après avoir donné les dernières informations à son sujet,Après avoir pris une pause bien méritée, Iron Gate précise qu'ils sont sur la bonne voie et nous remercient pour notre patience et les retours positifs suite à la publication de la dernière feuille de route. En plus de nouvelles pièces de construction, notamment pour le toit, un nouveau système de cuisine qui modifiera plusieurs choses comme son rapport avec l'endurance et le système de santé, mais aussi de nouveaux aliments à cultiver, comme les oignons et de nouvelles recettes, déjà présentés , une nouvelle chose vient d'être dévoilée.Nous pourrons donc créer une véritable pièce au trésor avec une ambiance qui tire vers le fantastique, en accrochant au mur le trophée de Moder, quatrième boss. Nous aurons toutes les informations sur cette mise à jour lors de son arrivée.Iron Gate précise également que trois nouvelles personnes rejoindront l'équipe, un programmeur, un animateur et un responsable de l'assurance qualité, afin d'être encore plus productif.reste disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam, en accès anticipé. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire