Valheim : Obsidienne, où en trouver ?

Trouver de l'obisdienne dans Valheim

Vous devez le savoir, dans, vous débloquerez des ressources chaque fois que vous avancerez dans l'histoire, mais aussi que vous découvrirez de nouveaux biomes. Certaines sont plus importantes que d'autres, comme l', qui vous permet, entre autres, de passer votre établi au niveau cinq, afin de crafter de nouvelles choses, mais aussi d'améliorer votre équipement en peau de troll.Avant de vous ruer en quête d', vous devez savoir qu'une pioche en fer est obligatoire (nous vous expliquons comment avoir du fer ici ), auquel cas vos blocs d'obsidienne ne se casseront pas. Vous devez également être équipé de potions antigivre (via le chaudron), pour éviter de prendre trop de dégâts, puisque vous devez vous rendre dans la montagne gelée (bien que ce point soit facultatif). Également, veillez à être bien équipé, étant donné que vous avez de grandes chances de vous faire attaquer par des loups ou des drakes. Une épée et un bouclier en bronze sont fortement conseillés.Petit conseil également : n'hésitez pas à créer un portail au pied de la montagne, ou de vous faire un lit, histoire de ne pas devoir voyager depuis votre base si jamais les loups ou le froid ont raison de vous.Sur place, vous allez donc devoir chercher des, qui sont assez similaires aux petits rochers qui sont présents dans le biome de la montagne. Ces derniers sont cependantque des rochers traditionnels. Qui plus est, un message vous indiquant qu'il s'agit d'apparaitra lorsque vous serez proche, pour ne pas vous tromper, comme pour le cuivre ou l'étain. Vous n'avez plus qu'à vous équiper de votre pioche en fer et récolter le minerai.Si l'établi de niveau 5 ne demande que 4 unités d', comme toujours, nous vous conseillons d'en prendre plus, pour éviter les allers et retours inutiles.