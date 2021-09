Valheim : Oblitérateur et pierre de tonnerre, comment les obtenir ?

Comment avoir l'Oblitérateur dans Valheim ?

8 x fer

4 x cuivre

1 x pierre de tonnerre

1 x forge

Comment utiliser l'Oblitérateur ?

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sans surprise, la mise à jour Hearth & Home a ajouté son lot de nouveautés dans, certaines étant plus qu'utiles. C'est le cas de l', un objet qui deviendra nécessaire et qui était demandé par une grande partie de la communauté depuis le lancement du jeu de survie. Il permet en effet de détruire les objets dont nous ne nous servons plus, avec, si nous avons de la chance, un petit bonus de la part de Thor.Si vous souhaitez équiper votre camp de cet élément incontournable pour gagner de la place, vous allez devoir procéder en deux étapes. La première, la plus simple dans les faits, est de vous rendre chez Haldor, notre bon vieux Marchand , si toutefois vous l'avez trouvé. Sur place, vous verrez que sa liste des ventes s'est très légèrement garnie, avec un objet supplémentaire :. Celle-ci est loin d'être couteuse, étant donné qu'elle ne coûte que 50 pièces.Une fois que vous avez acheté ce nouvel objet, vous allez pouvoir en créer un autre, ce fameux. Pour cela, il vous faudra les éléments suivants :Si vous respectez les conditions, vous allez pouvoir le fabriquer.Comme nous vous le disions ci-dessus,vous servira à vous débarrasser des ressources que vous n'utilisez pas ou plus très rapidement. Il vous suffit d'ouvrir le coffre de la machine et de les déposer, comme n'importe quel autre coffre. Une fois fait, allez sur le côté droit depour tirer la manette. Après quelques secondes, la foudre s'abattra et aura détruit le contenu du coffre. Avec un peu de chance, vous y trouverez même d'autres ressources, un peu plus intéressantes, comme du charbon. Néanmoins, faites attention, si vous restez dans les parages, vous pourriez subir quelques points de dégâts.reste disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam.