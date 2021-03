Valheim : MàJ 0.147.3 du 2 mars, tous les détails

MàJ 0.147.3 Valheim Mises à jour de traductions.

Haldor (le marchand) tourne la tête plus facilement.

Résolution d’un problème de connectivité et d'affichage des objets à l’entrée des donjons et à la sortie des portails de téléportation.

Ajout d'une fonctionnalité pour les serveurs dédiés afin de les rendre visibles.

Le bouton « Rejoindre par IP » a été mis à jour, supportant désormais les DNS.

Les serveurs dédiés utilisent désormais la connexion directe, au lieu d'une connexion SDR.

Correction des effets de vomissements de Masse d'Os.

Mise à jour du manuel PDF des serveurs dédiés.

Empêchement de ramasser plusieurs objets devant l'entrée d'un portail.

La procréation des loups a été diminuée.

Les chances pour qu'un trophée de boss parle ont été diminuées.

Nous en avons désormais l'habitude, Iron Gate se montre très réactif lorsqu'il s'agit d'implanter des correctifs dans. Suite à la dernière mise à jour, une multitude de joueurs subissait des problèmes de connexion, ce qui ne devrait plus être le cas avec la publication de cette. Le studio explique que la latence devrait être maintenant plus faible, avec l'utilisation de connexion directe et non plus via Steam Datagram Relay.En outre, ce sont quelques petits problèmes qui sont également corrigés, mais rien de très important concernant le gameplay. Vous pouvez retrouver leci-dessous.Pour rappel,est disponible sur PC, via Steam et vient de dépasser les 4 millions de copies vendues. Une fois tous les soucis réglés, Iron Gate publiera des mises à jour plus importantes, avec du contenu inédit notamment