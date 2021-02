Valheim : MàJ 0.146.8 du 25 février, tous les détails

MàJ 0.146.8 Valheim Correction d'un problème lors de la création d'un item.

Correction d'un problème sur les joueurs et bateaux harponnés.

Correction d'un problème de ragdoll avec le joueur.

Modification de la difficulté pour Masse d'Os, Moder et Yagluth.

Mise à jour de la musique.

Correction d'un problème lié aux pierres tombales (cela ne s'appliquera probablement pas sur les pierres tombales qui disparaissent).

Correction du monde corrompu causé par ALT+F4 pour quitter la partie.

Les Deathsquitos (moustiques) ont une portée audio un peu plus longue.

Ajustement audio sur le haut-fourneau et le rouet.

La position de la carte partagée est sauvegardée par monde.

Mise à jour des statistiques réseau (F2).

Correction apportée sur la destruction des bâtiments.

Correction de problèmes lors de la déconnexion.

Mise à jour du socket-backend.

Alors que les joueurs desont de plus en plus nombreux, Iron Gate, en charge de son développement, continue de déployer de petits patchs correctifs, dans le but d'équilibrer certains aspects tout en corrigeant plusieurs bugs. S'ils sont étonnamment peu nombreux pour un accès anticipé, quelques-uns s'y sont tout de même glissés.Au programme de cette, nous retrouvons plusieurs corrections qui ont pour but d'améliorer l'expérience globale, suite aux retours des joueurs. Bonne nouvelle également, certains boss ont vu leur difficulté être légèrement réduite. Vous pouvez retrouver ci-dessous le, d'ores et déjà disponible et ne pesant que 17 petits Mo.Pour rappel, Valheim est disponible sur PC, via Steam et vient de dépasser les 4 millions de copies vendues. Une fois tous les soucis réglés, Iron Gate publiera des mises à jour plus importantes, avec du contenu inédit notamment