Valheim : Les pousses d'Yggdrasil, comment les récupérer ?

Récupérer les pousses d'Yggdrasil sur Valheim

Grâce à une mise à jour majeure, à la fin de l'année 2022, un tout nouveau biome a été introduit dans, lequel nous donne accès à une myriade de nouvelles ressources. Si nous croisons des créatures plus ou moins sympathiques, il est également possible de croiser du bois spécial, émanant directement, un arbre sacré dans la mythologie nordique. Seulement, il n'est pas forcément évident de, ô combien utile pour la suite de votre aventure.En arrivant dans les Mistlands, après avoir battu le quatrième boss de préférence, vous allez découvrir de nombreuses choses, dont des arbres se nommant «». Cependant, il est possible que vous n'arriviez pas à abattre ces arbres, avec la mention « trop dur » lorsque vous utilisez votre hache dessus, comme ce fut le cas au début de l'aventure sur les bouleaux. C'est normal, étant donné qu'il faut avoir une certaine puissance de hache, en sombracier . Si vous avez, par exemple, encore une hache en fer, parce que ce n'est pas l'outil que vous utilisez le plus, sachez qu'il faudra passer à l'étape supérieure.Une fois votre hache en sombracier obtenue, vous n'avez plus qu'à vous diriger dans les Mistlands et les arbres qui sont déjà assez grands. Les petites pousses, à votre hauteur, ne donnent, hélas, pas de. La difficulté principale est que les Mistlands est un biome rempli de petites îles, parfois assez hautes, et votre tronc a une chance de tomber dans l'eau. Il faudra alors tenter de le rabattre vers la terre pour récupérer le bois. En détruisant les pousses, vous obtiendrez duAvec celui-ci, vous pourrez, notamment, crafter plusieurs armes, l'extracteur, à utiliser sur des racines, et quelques pièces de construction. Leest indispensable pour continuer à progresser dans