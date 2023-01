Valheim : Les noyaux noirs, où en obtenir pour fabriquer la Forge noire ?

Où trouver des noyaux noirs dans Valheim ?

Comment faire la Forge noire ?

5 x noyau noir

10 x bois d'Yggdrasil

10 x Marbre noir

Le biome des Mistlands offre pléthore de possibilités dans, notamment d'améliorer son stuff grâce aux ressources que vous allez trouver là-bas. Néanmoins, cela ne sera pas sans danger, tant les créatures sont coriaces et dangereuses. Cependant, il faudra tout de même s'aventurer dans ces terres brumeuses dans le but de récolter, qui vous serviront à créer, nouvel établi pour fabriquer des armes et armures.Malheureusement,sont une ressource particulièrement rare. Il va falloir explorer les Mistlands dans le but de tomber sur des donjons. Pas de panique, vous ne pourrez pas les louper, étant donné qu'un immense escalier mène vers l'entrée. Une fois à l'intérieur, il faudra, tout en faisant preuve de prudence, repérer des pièces dans lesquelles une lueur violette apparaît. Cela veut dire qu'un ou plusieurs noyaux noirs y figurent, sur un présentoir.Nous en trouvons entre 2 et 6 par donjon, normalement, mais il se peut que vous n'en récupériez aucun. N'hésitez pas à repasser et bien faire attention aux murs, ces donjons renferment des pièces secrètes.Le grand intérêt de cesest de pouvoir faire la, et ainsi débloquer de nouveaux crafts. Nous trouvons, par exemple, un arc, une arbalète, une épée et bien d'autres choses utiles. Pour la fabriquer, vous aurez besoin des éléments suivants :Faites attention à ne pas la construire n'importe où, puisque vous aurez besoin d'argent, de bronze ou encore de fer pour vous fabriquer certains éléments. Construisez là dans un lieu où vous pouvez obtenir assez facilement ces ressources, sans faire des allers et retours en bateau à chaque fois.