Valheim : Les cinq boss battus en 90 minutes par un speedrunner

De nombreux joueurs ont actuellement fini l'histoire deen battant les cinq boss, et attendent la prochaine mise à jour majeure, la première, afin de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Pour patienter, certains membres de la communauté n'hésitent pas à trouver des occupations en faisant parler leur imagination en recréant des lieux réels, ou des reproductions issues de la culture populaire, comme, très récemment, le monde d'Harry Potter Cependant, d'autres joueurs occupent leur temps en, comme NickRawcliffe,. Néanmoins, pour parvenir à cet exploit, il a utilisé, en accord avec la communauté, un système de « New Game + », permettant de garder les compétences de son personnage et la plupart de ses armes et équipements acquis dans une autre partie. De ce fait, lorsqu'il a spawn sur la nouvelle île, il n'avait donc plus qu'à chercher l'emplacement des cinq boss et les combattre, combats qui ne duraient d'ailleurs pas très longtemps, étant donné qu'il est déjà en possession d'armes particulièrement puissantes.Sa prouesse dans son intégralité est à retrouver sur YouTube.est, pour rappel, disponible sur PC, en accès anticipé sur Steam. Plusieurs mises à jour majeures sont prévues , dont la première qui ne saurait tarder, dans le but d'apporter du contenu supplémentaire.