Valheim : Le cross-play disponible

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Un an et demi après l'arrivée desur Steam, et alors qu'il s'est invité sur d'autres plateformes entre-temps, les développeurs ont annoncé que. Après plusieurs semaines de travail, pour s'assurer que la fonctionnalité soit totalement utilisable et que la différence de plateforme n'impacte aucunement l'expérience utilisateurs, les développeurs ont annoncé ques.Si vous ne jouez qu'avec des joueurs de la même plateforme, comme Steam, alors cela ne changera évidemment rien pour vous. Toutefois, si vous souhaitez inviter dans votre monde des utilisateurs d'une autre plateforme (Microsoft Store via le Game Pass, Xbox), alors vous devrez utiliser un code pour rejoindre votre hôte. Pour les serveurs dédiés, il faudra toujours passer par l'adresse IP du serveur et ensuite utiliser le code d'accès.Enfin, le dernier point important pour vous assurer quefonctionne est d'avoir fait la dernière mise à jour. Un utilisateur étant sur une version précédente du jeu de survie pourrait ne pas pouvoir se connecter au monde ou connaître plusieurs problèmes.Si vous avez besoin d'aide pour progresser dans, n'hésitez pas à consulter nos différents guides , notamment pour vous aider à trouver le marchand , qui vous permettra d'avancer en débloquant de nombreux objets.