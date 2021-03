Valheim : Le charbon, comment l'obtenir ?

Obtenir du charbon dans Valheim

5 cœurs de Surtling

20 pierres

étant un jeu de survie très complet, vous allez devoir, dans certains cas, fabriquer une ressource pour en obtenir une autre. C'est le cas du, qui doit être fabriqué pour faire fondre les divers métaux nécessaires à l'évolution, que ce soit le cuivre, l'argent ou encore le fer pour ne citer qu'eux. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas, ou comment optimiser votre production. Nous vous donnons toutes les clés pour ne pas tomber à court de l'une des ressources les plus utiles deEn effet, vous allez très vite avoir besoin de beaucoup de, notamment si vous jouez à plusieurs. Pour cela, vous allez devoir vous organiser, mais surtout,dès que vous le pouvez, puisque celui-ci n'est pas très difficile à fabriquer. Vous allez avoir besoin de :Il faudra ensuite placer du bois dans ce four à charbon, la capacité maximale étant de 25 et il faut une quinzaine de secondes pour produire une unité de charbon (un bois = un charbon). Pour éviter de perdre du temps, nous vous conseillons d'y placer constamment du bois, ou du moins très souvent et ne pas attendre d'avoir besoin de charbon, pour vous créer une petite réserve.Qui plus est, nous vous conseillons également d, étant donné que ces dernières consomment le charbon plus vite qu'il n'est produit. Par exemple, si vous avez deux fonderies dans votre base, il est conseillé d'être équipé d'au moins deux fours à charbon.Il existe deux autres moyens d'obtenir du charbon, mais bien moins rentables. Le premier consiste à faire brûler de la viande, ce qui n'est clairement pas la meilleure option, alors que le second mise sur l'exploration, en éliminant par exemple les Surtling que nous trouvons dans les marécages, ou encore en fouillant des coffres.