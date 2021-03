Valheim : La tour Eiffel recréée avec 40 000 blocs

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Les monuments français ont le vent en poupe dans Valheim . Après une reproduction de la cathédrale Notre-Dame de Paris il y a peu, deux autres joueurs ont décidé de s'attaquer à l'un des symboles de la France,Si la hauteur de la vraie tour est 324 mètres, sa reproduction est légèrement plus imposante, avec une hauteur de 400 mètres (en blocs), pour une largeur de 124. Les deux joueurs ont utilisé le mode créatif pour mettre sur pied cette tour, et deux semaines de travail et 40 000 blocs ont été nécessaires pour en venir à bout. Il faut dire qu'en plus de l'architecture, l'intérieur a également été aménagé et de très nombreuses torches ont été utilisées pour illuminer la structure, donnant un magnifique résultat. Qui plus est, la tour étant tellement élevée, les derniers étages sont submergés par la neige.Pour présenter leur création,Nul doute que d'autres œuvres de ce genre seront réalisées dans les semaines et mois à venir, à l'image des joueurs de Minecraft, qui se montrent très imaginatifs et créatifs. Si vous souhaitez vous aussi tenter l'expérience, toutes les informations pour le mode créatif sont disponibles ici , si vous souhaitez passer par ce mode.