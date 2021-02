Valheim : La pioche, comment l'obtenir ?

Comment avoir la pioche dans Valheim ?

1 bois dur

10 bois simples

Comme tout bon jeu de survie,va vite devenir un élément indispensable pour les joueurs de Valheim. Toutefois, elle ne peut pas être fabriquée dès le début de l'aventure. Il faut pour cela avoir réussi à vaincre un boss et avoir assez de ressources. Si vous ne savez pas comment faire, nous vous expliquons avec précisions les étapes à suivre pourComme nous venons de vous le dire, il va falloir battre un boss pour obtenir le plan de la pioche, mais pas n'importe lequel. Il faut effectivement venir à bout d'Eikthyr, ce qui ne sera pas fort compliqué. Si vous avez besoin d'aide, nous vous avons concocté un guide spécial . Une fois fait, vous obtiendrez donc, élément essentiel pour sa fabrication. Ensuite, il vous faudra récolter 10 bois simples et vous rendre vers votre établi pourEn bref, voici les ressources nécessaires pourVous voilà prêt à miner des ressources, notamment pour crafter des outils plus solides avec du fer, mais aussi d'autres minéraux, pour vous fabriquer des armures ou des équipements dans une autre matière que le bois, qui n'est pas la plus efficace sur le long terme.Vous pourrez réparer votre pioche à votre établi, et ce gratuitement. Notez enfin qu'il est possible de s'en servir comme la houe pour modifier l'environnement. Un outil particulièrement efficace, en soi.est pour rappel disponible sur PC, via Steam.