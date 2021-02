Valheim : Eikthyr, comment vaincre le premier boss ?

Battre Eikthyr, premier boss de Valheim

Prenez un arc et de nombreuses flèches.

Une arme de corps à corps, bien qu'elle ne sera pas très utilisée.

De la nourriture pour votre vie.

Se fabriquer un casque (facultatif).

Même si Valheim est avant tout un jeu de survie, il propose des combats de boss, lesquels permettent de repartir avec des récompenses indispensables pour la suite des aventures, notamment pour améliorer votre équipement. C'est naturellement le cas du tout premier du jeu, nommé. Si vous avez du mal à le terrasser, nous vous donnons quelques astuces.Étant donné que nous avons affaire au, ce ne sera pas l'affrontement le plus dur auquel vous allez avoir affaire au cours de votre périple. Cependant, quelques conseils ne font jamais de mal, surtout si vous n'êtes pas un habitué du genre. S'il peut aisément être fait en solo, n'hésitez pas à former un groupe, afin de vous faciliter la tâche.Pour venir à bout d', il vous faudra bien préparer ce combat, au risque de subir un terrible revers. Créez-vous un arc et un stock de flèches suffisant dans un premier temps, et prenez également une arme de mêlée, même si le combat au corps à corps n'est pas recommandé ici. Prenez également avec vous de la nourriture (fruits et viande cuite) afin de régénérer votre santé si vous subissez trop de dégâts.Concernant le boss en lui-même, il pourra vous donner un grand coup de tête avec ses bois, une décharge devant lui (avec un temps d'animation pour tenter de l'esquiver) et, enfin son attaque la plus dangereuse, une charge électrique de zone. Cette dernière peut également être esquivée dès que vous voyez qu'il marque un temps d'arrêt.En jouant avec les mouvements de ce cerf tout en lui lançant des flèches, il ne vous faudra à peine plus de quelques minutes pour le mettre à terre. Une fois vaincu, vous allez alors pouvoir fabriquer la pioche , puisqu'il vous donnera le fameux plan.En bref, voici les conseils pourNotez que vous allez avoir besoin de deux trophées de cerf pour invoquer le boss.est pour rappel disponible sur PC, via Steam.