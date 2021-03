Valheim : La cathédrale Notre-Dame de Paris recréée à la perfection

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Les joueurs les plus créatifs de Valheim se sont déjà mis au travail. À l'instar de ce que nous trouvons sur Minecraft , les plus imaginatifs, talentueux et parfois patients n'hésitent pas à mettre sur pied des œuvres fictives, comme le Faucon Millenium de Star Wars . Ils n'hésitent pas également à reproduire de véritables constructions, comme, qui a été victime d'un incendie en avril 2019.C'est GlPv qui l'a réalisée et il n'a pas hésité à poster son travail sur Reddit , ce qui a suscité un bel engouement de la part de la communauté. Il explique s'être inspiré des plans originaux pour concevoir la base, mais a dû faire quelques ajustements pour qu'elle tienne sur pieds dans Valheim. Cela lui a demandé plus d'une dizaine d'heures de travail.Comme il fallait s'y attendre compte tenu de la grandeur de l'édifice, qui ferait plus de trente mètres de haut, aux alentours de la construction les 12 FPS seraient difficilement dépassables. Il indique également qu'il n'a pas rempli l'intérieur de la cathédrale, mais il n'écarte pas la possibilité d'ajouter quelques détails dans le futur.Le travail de GlPv montre une nouvelle fois queet qu'il n'est pas impossible que d'autres œuvres de ce genre soient réalisées dans les semaines et mois à venir.Valheim est pour rappel disponible en accès anticipé sur Steam, pour la somme de 16,76 €.