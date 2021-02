Valheim : Un joueur a recréé le Faucon Millenium de Star Wars

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

À l'image de Minecraft , qui permet à ses joueurs de laisser parler leur imagination,. Si, dans un premier temps, ces derniers doivent se construire une base, ils peuvent également mettre sur pied n'importe quel monument, réel ou non. Nous avons déjà pu voir quelques prouesses sur les réseaux sociaux, et l'une d'entre elles met en avantColonel-James-Parker a effectivement partagé son œuvre sur Reddit, qui a reçu un très bel accueil de la part de la communauté, avec une copie quasi parfaite de l'un des vaisseaux les plus connus de Star Wars. Il a même réussi à retranscrire les propulseurs grâce aux torches vertes. Plus incroyable encore, nous nous apercevons que le Faucon Millenium est en réalité sa base., bien qu'il ne soit malheureusement pas possible de le piloter, évidemment. Il ne manque que la présence de Chewie.Vous pouvez admirer cette reproduction dans la vidéo ci-dessous :De nombreux autres joueurs partagent leur création sur Reddit, et certaines sont tout simplement bluffantes. Au fil du temps, nous devrions voir de plus en plus de reproduction de ce genre, et nous ne manquerons pas de vous partager les meilleures.Pour rappel, Valheim est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam.