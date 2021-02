Valheim : L'agriculture, comment planter ses graines ?

L'agriculture dans Valheim

Comme vous avez probablement dû le remarquer, dans Valheim , les possibilités sont nombreuses et certaines sont largement encouragées pour votre survie. L'agriculture fait partie de l'une d'entre elles, puisque grâce à elle et aux futures récoltes, vous allez pouvoir, notamment, vous cuisiner de bons petits plats, qui sont largement plus intéressants que de consommer les aliments tels quels.Pour pouvoir, vous allez obligatoirement devoir récupérer un cultivateur, outil vous permettant de faire en sorte que le terrain soit cultivable. Ce dernier peut s'obtenir au bout de quelques heures de jeu, après avoir découvert comment avoir du bronze et trouver du bois robuste (dans la forêt noire, en abatant des pins). Vous aurez bien évidemment besoin d'une forge pour le crafter.Une fois l'outil en main, il n'y a plus qu'à vous trouver un terrain. Que ce soit temporaire ou permanent, vous pouvez faire votre champ là où vous le souhaitez, avec n'importe quelle taille, cela n'a pas d'influence sur le rendement.Lorsque vous aurez trouvé l'endroit, saisissez-vous cultivateur et cultivez la terre. Ensuite,, que ce soit des carottes, des navets ou de l'orge, toutes les graines (même celles pour les arbres), doivent être plantées de la même façon. Attention cependant,sinon vos plants risques de ne pas grandir. Vous le remarquerez très vite, puisque la nourriture peut être récoltée au bout de deux voire trois jours.Si les graines peuvent être plantées, sachez que vous pouvez également planter la nourriture. Seulement, vous récupérerez ici des graines. Une bonne façon pour gérer le stock, afin de ne pas être à court de légumes, qui peuvent être utilisés dans le chaudron afin de créer des soupes ou diverses autres choses, remplissant alors davantage votre barre de faim.L'agriculture n'est pas un élément à négliger, puisque vous gagnerez du temps et ne serez pas obligé de partir en quête de nourriture lorsque vous n'en aurez plus.