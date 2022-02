Valheim fête son premier anniversaire et continue son teasing des prochaines mises à jour

vous le proposant pour la somme de 15,99 € au lieu de 16,79 €, soit 5 % de réduction.

Personne ne s'attendait à un tel engouement lorsque, le mardi 2 février 2021, Valheim est apparu sur Steam. Bien que mis en avant en amont, notamment lors du PC Gaming Show,, qui aura donc très vite su taper dans l'œil de nombreuses personnes. En l'espace de quelques jours,, en termes d'utilisateurs simultanés (498 478).Un an plus tard, le jeu nous plongeant dans la mythologie nordique possède une très belle communauté, laquelle attend impatiemment les nouveautés. En ce début d'année, une mise à jour centrée sur les montagnes sera publiée, ajoutant, entre autres, des donjons en leur sein. De nouvelles images ont été publiées, avant d'en savoir un peu plus sur son contenu et sa date de sortie.Mais ce qui intéresse le plus les joueurs est, sans aucun doute, le nouveau biome, les Mistlands. Initialement prévu pour arriver en 2021, ce succès inattendu a obligé les développeurs à reporter certains ajouts, dans le but de se concentrer pleinement sur diverses améliorations et la correction de problèmes. À l'occasion du premier anniversaire de Valheim,. Nous n'avons aucun nom, seulement un concept art :Là encore, nous n'avons aucune date de sortie, mais cette mise à jour arrivera plus tard que celle concernant les montagnes. Nous devrions bientôt en savoir un peu plus.Pour le reste, sachez que ce premier anniversaire sera fêté en jeu, avec « des choses amusantes » selon les mots des développeurs. Le moment idéal donc pour y retourner, si vous avez délaissé Valheim ces derniers mois.Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur Steam, et aucune sortie sur console ne semble prévue pour le moment .