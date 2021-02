Valheim détaille un peu plus sa roadmap

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

En marge de la sortie de Valheim , ce 2 février 2021, Iron Gate, en charge du développement du jeu phénomène de ces dernières semaines, avait publié une feuille de route , avec le nom de quatre mises à jour majeures et quelques fonctionnalités qui seront ajoutées durant l'accès anticipé. Face au succès inattendu du jeu de survie, le studio suédois, qui n'est composé que de cinq personnes, a pris la parole et a décidé de nous en dire un peu plus sur les plans post-lancement de Valheim (via PCGamer ).Ainsi, la première mise à jour,, devrait permettre selon Henrik Törnqvist, co-fondateur du studio,. Ce patch ajoutera « sans doute aussi des éléments alimentaires » pour permettre aux joueurs de découvrir de nouveaux aliments et des recettes inédites. La deuxième mise à jour,, reste assez mystérieuse puisque Iron Gate n'a pas souhaité trop en dire. Nous savons cependant qu'elleet les développeurs espèrent implanter avec celle-ci « de nouvelles rencontrent pour les joueurs », sous-entendant de nouvelles créatures à combattre.La mer et les bateaux seront au cœur de la troisième mise à jour, comme son nom nous l'indiquait, puisqu'elle est nommée. Elle apportera de nombreuses customisations pour les bateaux, histoire de les personnaliser un peu, tout en « étoffant un peu plus le biome océanique » qui est pour le moment moins dense que les biomes terrestres.Enfin,. À l'instar des autres présents dans Valheim, des ressources propres à celui-ci devraient être disponibles, tout comme un nouveau boss et diverses autres interactions.À terme,, mais le studio réfléchit d'abord à comment les implanter sans que cela n'impacte trop les joueurs dans leur progression. Des mini-boss pourraient également voir le jour dans la version finale,. Concernant la publication des quatre mises à jour ci-dessus, il semblerait qu'il ne faille pas les attendre tout de suite,