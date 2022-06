Valheim arrivera sur Xbox en 2023

Valheim confirmé sur Xbox

Disponible depuis plus d'un an en accès anticipé sur Steam,est un réel succès. Plus de dix millions de copies ont été écoulées depuis, dont cinq lors des cinq premières semaines. Lors du Xbox et Bethesda Games Showcase, il a été annoncé que le titre allait être intégré au catalogue du Game Passe sur PC , et le Microsoft Store. Mais de nouvelles informations viennent d'être partagées.Le studio de développement a en effet indiqué queNous n'avons aucune date de sortie,. Pour l'occasion, si vous n'avez jamais entendu parler de, une bande-annonce a été publiée.Pour faire bref,est un jeu de survie dans l'univers des Vikings. Vous devrez découvrir un monde généré de manière procédurale, aussi beau que dangereux, pour venir à bout des différents boss présents en craftant des armes et outils de plus en plus puissants. Encore en accès anticipé, le titre évolue petit à petit avant sa sortie finale, qui ne possède pas encore de date. Il est peu probable qu'il soit disponible en 1.0 lors de son arrivée sur les plateformes Xbox.Concernant une sortie sur PlayStation 4 et 5, aucun mot n'a été donné.