Valheim ajoute un nouveau mode et des armes (ou presque)

Les développeurs de Valheim ont déployé une nouvelle mise à jour, ajoutant selon le patch notes deux armes, un mode de jeu, un type de corps et un objet à crafter. Mais il y a un mais...

Des armes et un mode de jeu pour Valheim

Nouveau build à fabriquer

Nouveau mode permettant de jouer Haldor (le marchand)

Deux nouvelles armes, un fusil à pompe et Deer Raiser

Un nouveau type de corps, le cerf

Une simple blague

Un nouveau biome arrive

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Iron Gate, le studio en charge du développement de, a pris pour habitude de déployer de petites mises à jour entre ses mises à jour majeures, lesquelles ajoutent généralement un biome et de nouvelles mécaniques.La dernière prise de parole du studio a peut-être étonné les joueurs, étant donné son contenu assez important, sans avoir été teasé en amont.En effet, sur le site officiel et sur la page Steam, nous pouvons lire que la mise à jour déployée permet d'introduire différentes choses assez importantes :Évidemment, à la lecture de ces lignes, la plupart des joueurs ont vite compris :. Rien de tout cela n'arrivera en jeu. Ce qui n'est pas plus mal évidemment compte tenu du décalage entre ces ajouts et les vraies nouveautés implantées en temps normal dans le jeu.Néanmoins, les développeurs ont tout de même dévoilé quelques détails sur ce qui arrivera prochainement avec le biome Grand Nord. Une nouvelle vidéo mettant en avant cette région a été publiée, dans laquelle nous voyons l'ambiance assez calme qui y régnera, mais aussi certains monstres.Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire