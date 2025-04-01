Valheim ajoute un nouveau mode et des armes (ou presque)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 avril 2025 à 12h33
Les développeurs de Valheim ont déployé une nouvelle mise à jour, ajoutant selon le patch notes deux armes, un mode de jeu, un type de corps et un objet à crafter. Mais il y a un mais...
Valheim ajoute un nouveau mode et des armes (ou presque)
Iron Gate, le studio en charge du développement de Valheim, a pris pour habitude de déployer de petites mises à jour entre ses mises à jour majeures, lesquelles ajoutent généralement un biome et de nouvelles mécaniques. 

La dernière prise de parole du studio a peut-être étonné les joueurs, étant donné son contenu assez important, sans avoir été teasé en amont.

Des armes et un mode de jeu pour Valheim

En effet, sur le site officiel et sur la page Steam, nous pouvons lire que la mise à jour déployée permet d'introduire différentes choses assez importantes :
  • Nouveau build à fabriquer
  • Nouveau mode permettant de jouer Haldor (le marchand)
  • Deux nouvelles armes, un fusil à pompe et Deer Raiser 
  • Un nouveau type de corps, le cerf
Miniature vidéo

Une simple blague

Évidemment, à la lecture de ces lignes, la plupart des joueurs ont vite compris : Iron Gate propose ici un poisson d'avril à ses joueurs. Rien de tout cela n'arrivera en jeu. Ce qui n'est pas plus mal évidemment compte tenu du décalage entre ces ajouts et les vraies nouveautés implantées en temps normal dans le jeu.

Un nouveau biome arrive

Néanmoins, les développeurs ont tout de même dévoilé quelques détails sur ce qui arrivera prochainement avec le biome Grand Nord. Une nouvelle vidéo mettant en avant cette région a été publiée, dans laquelle nous voyons l'ambiance assez calme qui y régnera, mais aussi certains monstres.

Miniature vidéo

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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