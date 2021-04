Valheim accueille un mod VR

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Après un mod permettant de jouer en première personne , déjà très bon bien qu'en cours de développement,. C'est le moddeur Brandon Mousseau qui a travaillé sur ce mod et l'a mis à disposition de la communauté, via NexusMods Le fonctionnement est relativement simple,et vous permet de reprendre votre partie tout en jouant avec vos amis, qu'ils soient eux aussi équipés d'un casque VR ou non. Pour pouvoir tenter l'expérience, Brandon Mousseau explique qu'il suffit de récupérer le framework BepInEx . Ensuite, toutes les indications peuvent être retrouvées ici , mais rassurez-vous, les étapes sont relativement simples.Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous,. L'interface et notamment la carte et la barre de vie/faim ne sont pas fixes, ce qui pourrait poser un problème d'adaptation au début, mais l'immersion est au rendez-vous. Valheim est, pour rappel, disponible en accès anticipé sur Steam et est développé par le studio suédois Iron Gate, qui a d'ores et déjà prévu plusieurs mises à jour majeures. La première, bien qu'encore mystérieuse, a récemment été teasée