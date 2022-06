V Rising : Pierre à aiguiser, où en trouver et comment en fabriquer ?

Où trouver des pierres à aiguiser dans V Rising ?

Comment fabriquer des pierres à aiguiser ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un jeu de survie, vous commencerez en bas de l'échelle, avec des matériaux peu intéressants. Il vous faudra explorer et crafter des objets, dans le but d'améliorer votre équipement afin d'accéder à des ressources encore plus intéressantes. Certaines ne sont pas forcément très faciles à trouver et stocker, comme. De ce fait, nous vous expliquons où en trouver dansLapeut se trouver avant même d'avoir la recette pour la crafter. Pour cela, il suffit de se rendre dans les différents camps de bandits que vous croiserez sur la route, notamment dans la région les bois de Farbane. Certains permettent de récupérer du fil grossier , d'autres du papier ou encore desVous pouvez passer votre souris sur le camp pour voir quelles ressources il offre.Avec de la chance, les différents bandits que vous croiserez lors de vos aventures en auront également sur eux. N'hésitez pas à les attaquer pour mettre la main sur leurs ressources, très souvent utiles.Pour obtenir, il n'y a qu'une seule option : mettre à terre un boss. Rendez-vous auprès de votre Autel de sang et traquez. Celui-ci se trouve dans la partie ouest de la première zone et vous permet, entre autres,mais aussi un nouveau pouvoir.Lorsque vous avez la recette, rendez-vous auprès de votre fourneau pouren sachant qu'il vous faudra 1 barre de cuivre et 12 poudres de pierre pour une pierre à aiguiser. Ces dernières seront très utiles pour vous crafter de nouveaux objets.est, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam. Si vous ne savez pas où trouver certains des camps, n'hésitez pas à consulter la carte interactive de V Rising