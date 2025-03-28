V Rising : Une date de sortie pour la mise à jour Invaders of Oakveil, riche en nouveautés

Stunlock Studios a, récemment, annoncé la mise à jour Invaders of Oakveil de V Rising avec une date de sortie et des informations concernant son contenu.
Les joueurs et les joueuses ayant apprécié V Rising
vont prochainement avoir une bonne raison de retourner sur le titre de Stunlock Studios puisque la mise à jour Invaders of Oakveil arrive dans très peu de temps
.
Date de sortie et détails à propos de la mise à jour Invaders of Oakveil de V Rising
En effet, via un article sur le site officiel du studio de développement, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu, nous avons appris que la mise à jour Invaders of Oakveil arrive le 28 avril 2025 sur V Rising
(PC et PS5).Ce nouveau patch, soit le 1.1, ne sera pas avare en nouveautés
, ce qui devrait plaire à la communauté. Ainsi, la mise à jour Invaders of Oakveil introduira une toute nouvelle zone à explorer sur V Rising
: un biome forestier, peuplé d'ennemis mortels et de nouveaux boss. À ce propos, remarquons que cette nouvelle région est sous le joug des Venom Blades, menés par la Reine Serpent, Megara
.
En outre, le patch Invaders of Oakveil ajoutera trois nouvelles armes puissantes
, à savoir « The Claws », « Twinblade » et « Throwing Daggers », mais aussi de nouveaux sorts
(un pour chaque école). D'ailleurs, au sujet du système de combat, les développeurs de chez Stunlock Studios ont prévu une « refonte en profondeur des statistiques, un rééquilibrage de l'équipements, une refonte complète des groupes sanguins et de nouveaux outils de personnalisation puissants
».
En ce qui concerne la dimension gestion et crafting du soft, cette nouvelle mise à jour permettra aux joueurs et aux joueuses de V Rising
de construire une arène personnelle, de profiter d'un système de fusion d'équipements et d'acquérir de nouveaux éléments cosmétiques
pour leur(s) château(x).
Rendez-vous donc le 28 avril 2025 pour la mise à jour Invaders of Oakveil de V Rising
. Pour rappel, le titre de Stunlock Studios est disponible sur PC ainsi que sur PS5. Vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC pour la somme de 6,59 € au lieu de 35 €, soit 81 % de réduction.
commentaire (0)