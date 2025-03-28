V Rising : Une date de sortie pour la mise à jour Invaders of Oakveil, riche en nouveautés

Stunlock Studios a, récemment, annoncé la mise à jour Invaders of Oakveil de V Rising avec une date de sortie et des informations concernant son contenu.

Date de sortie et détails à propos de la mise à jour Invaders of Oakveil de V Rising







V Rising 1.1: Invaders of Oakveil – Coming April 28th!



Read the Blog: https://t.co/EPGn6Sb5Iz pic.twitter.com/WKb9vB9xaa — V Rising (@VRisingGame) March 27, 2025

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Les joueurs et les joueuses ayant appréciévont prochainement avoir une bonne raison de retourner sur le titre de Stunlock Studios puisqueEn effet, via un article sur le site officiel du studio de développement, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu, nous avons appris que(PC et PS5)., ce qui devrait plaire à la communauté. Ainsi,: un biome forestier, peuplé d'ennemis mortels et de nouveaux boss. À ce propos, remarquons queEn outre,, à savoir « The Claws », « Twinblade » et « Throwing Daggers », mais aussi(un pour chaque école). D'ailleurs, au sujet du système de combat, les développeurs de chez Stunlock Studios ont prévu une « refonte en profondeur des statistiques, un rééquilibrage de l'équipements, une refonte complète des groupes sanguins et de nouveaux outils de personnalisation puissants ».En ce qui concerne la dimension gestion et crafting du soft, cette nouvelle mise à jour permettra aux joueurs et aux joueuses dedepour leur(s) château(x).Rendez-vous donc le 28 avril 2025 pour. Pour rappel, le titre de Stunlock Studios est disponible sur PC ainsi que sur PS5. Vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies, grâce à notre