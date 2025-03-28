V Rising : Une date de sortie pour la mise à jour Invaders of Oakveil, riche en nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 mars 2025 à 11h38
Stunlock Studios a, récemment, annoncé la mise à jour Invaders of Oakveil de V Rising avec une date de sortie et des informations concernant son contenu.
V Rising : Une date de sortie pour la mise à jour Invaders of Oakveil, riche en nouveautés
Les joueurs et les joueuses ayant apprécié V Rising vont prochainement avoir une bonne raison de retourner sur le titre de Stunlock Studios puisque la mise à jour Invaders of Oakveil arrive dans très peu de temps.

Date de sortie et détails à propos de la mise à jour Invaders of Oakveil de V Rising

En effet, via un article sur le site officiel du studio de développement, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu, nous avons appris que la mise à jour Invaders of Oakveil arrive le 28 avril 2025 sur V Rising (PC et PS5).

Ce nouveau patch, soit le 1.1, ne sera pas avare en nouveautés, ce qui devrait plaire à la communauté. Ainsi, la mise à jour Invaders of Oakveil introduira une toute nouvelle zone à explorer sur V Rising : un biome forestier, peuplé d'ennemis mortels et de nouveaux boss. À ce propos, remarquons que cette nouvelle région est sous le joug des Venom Blades, menés par la Reine Serpent, Megara.

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En outre, le patch Invaders of Oakveil ajoutera trois nouvelles armes puissantes, à savoir « The Claws », « Twinblade » et « Throwing Daggers », mais aussi de nouveaux sorts (un pour chaque école). D'ailleurs, au sujet du système de combat, les développeurs de chez Stunlock Studios ont prévu une « refonte en profondeur des statistiques, un rééquilibrage de l'équipements, une refonte complète des groupes sanguins et de nouveaux outils de personnalisation puissants ». 
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En ce qui concerne la dimension gestion et crafting du soft, cette nouvelle mise à jour permettra aux joueurs et aux joueuses de V Rising de construire une arène personnelle, de profiter d'un système de fusion d'équipements et d'acquérir de nouveaux éléments cosmétiques pour leur(s) château(x). 
Rendez-vous donc le 28 avril 2025 pour la mise à jour Invaders of Oakveil de V Rising. Pour rappel, le titre de Stunlock Studios est disponible sur PC ainsi que sur PS5. Vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC pour la somme de 6,59 € au lieu de 35 €, soit 81 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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