V Rising : Le cuivre, où en trouver rapidement ?

Où et comment trouver du cuivre dans V Rising ?

étant un jeu de survie, vous commencerez en bas de l'échelle, avec des matériaux peu intéressants. Il vous faudra explorer et crafter des objets, dans le but d'améliorer votre équipement afin d'accéder à des ressources encore plus intéressantes. Le cuivre fait bien évidemment partie de ces éléments importants à trouver, et cela, dès les premières heures de jeu. Leest le premier, après les os à la pierre, à être utile pour améliorer vos équipements, notamment les armes. Nous vous expliquons ainsi, puisqu'il se trouve à de nombreux endroits durant les premières heures de jeu, dans. C'est tout simplement le premier lieu dans lequel vous vous trouverez, après avoir passé la petite introduction. Leprend l'apparence d'un gisement, à l'image des gisements de pierre, mais d'une autre couleur, celle du cuivre tout naturellement.Toutefois, vous ne pourrez pasdès le début, vous devrez améliorer vos armes une première fois (surtout la masse), par le biais de l'établi, avec des planches de bois. Ainsi, vous pourrez commencer votreune fois la menuiserie sur pied, et après avoir amélioré la masse. Vous n'aurez plus qu'à taper dessus, comme pour la pierre, pour récupérer les ressources.vous servira, ensuite, à améliorer un peu plus votre équipement, notamment au niveau des armes. Ensuite, en explorant un peu plus le monde de, vous récolterez d'autres minerais, comme le fer, encore plus utile et efficace. N'hésitez pas à faire un joli stock de cuivre, surtout si vous jouez à plusieurs, puisque celui-ci peut très vite s'épuiser.est, pour rappel, disponible sur Steam.