Stunlock Studios (V Rising) travaille sur un nouveau jeu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 mars 2026 à 17h35
Stunlock Studios a, récemment, annoncé qu'un nouveau projet vidéoludique est actuellement en préparation, tandis que V Rising ne recevra plus de mises à jour majeures.
Stunlock Studios (V Rising) travaille sur un nouveau jeu
À sa sortie, V Rising avait fait grand bruit et avait, d'ailleurs, été grandement apprécié par la communauté. À présent, ses développeurs sont prêts à passer à autre chose et Stunlock Studios prépare ainsi un tout nouveau jeu « dans le monde de V Rising ».

Un nouveau jeu en développement chez Stunlock Studios

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En effet, dans un récent article relayé sur le compte Twitter/X de V Rising, Stunlock Studios a indiqué qu'un nouveau jeu est actuellement en développement de son côté. Le studio de développement a, d'ailleurs, précisé que ce nouveau titre « se déroule dans l'univers à la fois magnifique, étrange et gothique de V Rising ».
Notre prochain jeu vous invitera à explorer vos pulsions les plus sombres dans un univers plus riche, plus dangereux et plus mystérieux que jamais. L'odyssée du vampire se poursuit dans une expérience à la fois familière et étonnamment nouvelle. Nous relevons ce défi avec le plus grand respect pour ce qu'il exige, déterminés à créer quelque chose d'extraordinaire. Le moment venu, vos commentaires, comme toujours, nous aideront à affiner et à améliorer notre jeu.
Stunlock Studios précise qu'il s'agit « de notre projet le plus ambitieux à ce jour, en 15 ans d'existence, et nous sommes impatients de nous lancer dans cette aventure avec vous ». Pour autant, il va falloir attendre avant de pouvoir découvrir le nouveau projet vidéoludique des créateurs de V Rising étant donné que celui-ci n'en est encore « qu'aux tout débuts du développement ».

Plus de mises à jour majeures pour V Rising

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Cela signifie que Stunlock Studios ne déploiera plus de mises à jour majeures sur V Rising. Les développeurs considèrent que le titre est désormais complet et que le modding officiel n'arrivera pas :
Finalement, nous sommes arrivés à la conclusion que V Rising, dans sa forme actuelle, est un projet dont nous sommes fiers, et que le parcours menant à Dracula est, tel qu'il est, achevé.
Pour autant, le studio continuera à assurer le suivi de V Rising en « proposant des mises à jour d'équilibrage et de corrections de bugs » chaque fois que cela sera nécessaire.


Rappelons, en guise de conclusion, que V Rising est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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