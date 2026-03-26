Stunlock Studios (V Rising) travaille sur un nouveau jeu

Stunlock Studios a, récemment, annoncé qu'un nouveau projet vidéoludique est actuellement en préparation, tandis que V Rising ne recevra plus de mises à jour majeures.

Un nouveau jeu en développement chez Stunlock Studios

Notre prochain jeu vous invitera à explorer vos pulsions les plus sombres dans un univers plus riche, plus dangereux et plus mystérieux que jamais. L'odyssée du vampire se poursuit dans une expérience à la fois familière et étonnamment nouvelle. Nous relevons ce défi avec le plus grand respect pour ce qu'il exige, déterminés à créer quelque chose d'extraordinaire. Le moment venu, vos commentaires, comme toujours, nous aideront à affiner et à améliorer notre jeu.

Plus de mises à jour majeures pour V Rising

Finalement, nous sommes arrivés à la conclusion que V Rising, dans sa forme actuelle, est un projet dont nous sommes fiers, et que le parcours menant à Dracula est, tel qu'il est, achevé.

À sa sortie,avait fait grand bruit et avait, d'ailleurs, été grandement apprécié par la communauté. À présent, ses développeurs sont prêts à passer à autre chose etEn effet, dans un récent article relayé sur le compte Twitter/X de V Rising,. Le studio de développement a, d'ailleurs, précisé que ce nouveau titre « se déroule dans l'univers à la fois magnifique, étrange et gothique de V Rising ».Stunlock Studios précise qu'il s'agit « de notre projet le plus ambitieux à ce jour, en 15 ans d'existence, et nous sommes impatients de nous lancer dans cette aventure avec vous ». Pour autant,étant donné que celui-ci n'en est encore « qu'aux tout débuts du développement ».Cela signifie que. Les développeurs considèrent que le titre est désormais complet et que le modding officiel n'arrivera pas :Pour autant, le studio continuera à assurer le suivi de V Rising en « proposant des mises à jour d'équilibrage et de corrections de bugs » chaque fois que cela sera nécessaire.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur PS5.