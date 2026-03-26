Stunlock Studios (V Rising) travaille sur un nouveau jeu

V Rising s'offre un nouveau week-end gratuit, en plus de réductions
Stunlock Studios a, récemment, annoncé un nouveau week-end gratuit pour son jeu à succès, V Rising.
Notre prochain jeu vous invitera à explorer vos pulsions les plus sombres dans un univers plus riche, plus dangereux et plus mystérieux que jamais. L'odyssée du vampire se poursuit dans une expérience à la fois familière et étonnamment nouvelle. Nous relevons ce défi avec le plus grand respect pour ce qu'il exige, déterminés à créer quelque chose d'extraordinaire. Le moment venu, vos commentaires, comme toujours, nous aideront à affiner et à améliorer notre jeu.Stunlock Studios précise qu'il s'agit « de notre projet le plus ambitieux à ce jour, en 15 ans d'existence, et nous sommes impatients de nous lancer dans cette aventure avec vous ». Pour autant, il va falloir attendre avant de pouvoir découvrir le nouveau projet vidéoludique des créateurs de V Rising étant donné que celui-ci n'en est encore « qu'aux tout débuts du développement ».
Finalement, nous sommes arrivés à la conclusion que V Rising, dans sa forme actuelle, est un projet dont nous sommes fiers, et que le parcours menant à Dracula est, tel qu'il est, achevé.Pour autant, le studio continuera à assurer le suivi de V Rising en « proposant des mises à jour d'équilibrage et de corrections de bugs » chaque fois que cela sera nécessaire.
A message from the crypt: https://t.co/sQdht8fCI9 pic.twitter.com/lKvLAHVHxm— V Rising (@VRisingGame) March 26, 2026
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