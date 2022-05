V Rising : Carte (map) interactive pour l'emplacement des ressources

Carte (map) interactive de V Rising

Map interactive de V Rising → Carte de mapgenie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis ce mois de mai 2022, V Rising est, très vite, devenu un succès. Toutefois, son monde ouvert est particulièrement grand et dense, notamment lors des premières heures de jeu, durant lesquelles vos connaissances de la carte sont limitées. De ce fait, il est parfois difficile de trouver une ressource ou un emplacement précis. Si vous ne souhaitez pas réfléchir trop longtemps, ou ne pas perdre trop de temps dans vos recherches, sachez que vous pouvezQuel que soit votre objectif, ces cartes pourraient vous être d'une grande aide. Pour trouver un lieu précis, un collectible, une ressource ou un boss, vous pouvez vous référer à, qui en propose pour une multitude de jeux. Dans le cas de, comme nous vous le disions ci-dessus, vous pourrez l'utiliser pour prendre connaissance des emplacements de n'importe quelle ressource, ou encore trouver l'emplacement de lieux, mais aussi dans quelles zones trouver certaines créatures.Naturellement, vous pourrez utiliser la barre présente sur la partie gauche de l'écran pour gérer les ressources à afficher, et y voir un peu plus clair. Si votre objectif est de trouver l'emplacement d'un boss, d'une ressource comme le cuivre, ou le fer, des coffres ou encore savoir où spawnent les golems de pierre, alors cettesaura vous complaire.Vous aider de cette page devrait vous permettre de gagner du temps et donc de progresser plus vite, notamment lors de vos premières heures sur V Rising. Cela vous aidera également à un peu mieux vous repérer, et à prendre en main cette aventure vampirique, qui a séduit de nombreux joueurs.est, pour rappel, disponible sur Steam pour la somme de 19,99 €.