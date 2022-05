V Rising : Fil grossier, comment en obtenir ?

Où trouver du fil grossier dans V Rising ?

étant un jeu de survie, vous commencerez en bas de l'échelle, avec des matériaux peu intéressants. Il vous faudra explorer et crafter des objets, dans le but d'améliorer votre équipement afin d'accéder à des ressources encore plus intéressantes. Certaines ne sont pas forcément très faciles à trouver et stocker, comme. De ce fait, nous vous expliquons où en trouver dansAprès quelques heures de jeu, vous serez amené à améliorer votre amure, dans un premier temps avec du cuivre , puis dans un second avec du cuir et duLe problème est que, pour le moment,. Il faudra donc le stocker pour en faire une réserve et l'utiliser au moment voulu.De fait, il faut se rabattre sur l'exploration de certaines zones pour. Comme vous l'aurez peut-être déjà remarqué, il est possible d'en trouver sur les braconniers et divers humains qui se baladent dans les bois. Mais il existe également des lieux dans lesquelsse trouve en abondance : les camps de bandits. Nous les trouvons un peu partout, notamment dans les bois de Farbane. N'hésitez pas à casser toutes les caisses en bois et à fouiller les coffres pour en récupérer un maximum. N'hésitez pas à vérifier également sur la carte si le camp dans lequel vous vous rendez est riche en, ou non.est, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam. Si vous ne savez pas où trouver certains des camps, n'hésitez pas à consulter la carte interactive de V Rising