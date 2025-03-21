V Rising annonce une grosse mise à jour avec de nouvelles armes et une mécanique de combat inédite

V Rising déploie sa grande mise à jour gratuite « Invaders of Oakveil » avec une forêt maudite et empoisonnée

La sombre contrée de V Rising continue de s'étendre. Dès le 28 avril, le jeu de survie vampirique en monde ouvert accueillera une importante mise à jour gratuite intitulée Invaders of Oakveil, qui introduit une nouvelle forêt empoisonnée au nord-ouest de sa carte : Oakveil.