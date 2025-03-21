V Rising annonce une grosse mise à jour avec de nouvelles armes et une mécanique de combat inédite

V Rising, le jeu de survie vampirique mêlant Valheim à Castlevania, tease sa prochaine mise à jour majeure : trois nouvelles armes et une mécanique de combat promettent d'enrichir fortement l'expérience.
Après avoir rencontré un franc succès lors de sa sortie en accès anticipé en 2022, V Rising
continue de séduire les joueurs grâce à un gameplay profond et une atmosphère unique, renforcés par la sortie en 1.0 l'an dernier. Mais le studio Stunlock ne compte pas en rester là : il vient d'annoncer l'arrivée imminente de la mise à jour 1.1
, apportant plusieurs nouveautés attendues tout au long de l'année 2025.
Trois nouvelles armes pour diversifier les combats
Dans un récent billet publié sur Steam
, intitulé « Weapons of the Night », les développeurs détaillent précisément les nouvelles armes qui rejoindront bientôt l'arsenal des joueurs. Voici les trois nouveaux types d'armes prévues :
- Les Griffes (« Claws ») : infligent un effet de perforation cumulable (« puncture »), provoquant d'importants dégâts progressifs aux adversaires.
- La Double Lame (« Twinblade ») : bâton à lames pouvant être lancé sur les ennemis pour les projeter en l'air, permettant ainsi de contrôler leur chute pour infliger des dégâts stratégiques.
- Les Dagues de Lancer (« Throwing Daggers ») : armes à distance, lancées puis rappelées par magie vers le joueur, déchirant tous les ennemis sur leur trajectoire de retour.
Chacune de ces armes bénéficiera également d'une variante spéciale, les « Armes Artefact » :
- Les Griffes auront pour Artefact les Serres de la Bête Liche (« Talons of the Lich Beast »), permettant d'invoquer des squelettes et de restaurer la santé du joueur.
- La Double Lame s'accompagnera des Danseuses du Destin (« Fate Dancers »), spécialisées dans l'application d'effets de gel sur les ennemis.
- Les Dagues de Lancer auront comme artefact les Lames Spectrales (« Wraithblades »), spécialisées dans la magie Phantasme.
Weapon Coating, la nouvelle mécanique stratégique
Mais l'ajout le plus important pourrait bien être une toute nouvelle mécanique de combat appelée Weapon Coating
. Cette fonctionnalité permettra aux joueurs d'appliquer des revêtements spéciaux à leurs armes, associés aux différents types de magie disponibles dans le jeu.
Cette mécanique offrira ainsi une nouvelle dimension tactique aux combats, donnant aux joueurs plus de contrôle sur leur approche et leur permettant d'adapter précisément leur style à chaque rencontre.
« Le Weapon Coating offre aux joueurs une méthode supplémentaire de personnaliser et renforcer leurs attaques, enrichissant considérablement l'expérience de combat
», explique l'équipe de développement.
Une mise à jour attendue pour enrichir V Rising en 2025
Cette prochaine mise à jour, la version 1.1
, devrait arriver d'ici quelques mois, peut-être en mai 2025, pour l'anniversaire du jeu. Stunlock Studios continue ainsi d'affiner son jeu phare, qui s'est rapidement imposé comme une référence incontournable dans le genre des jeux de survie.
V Rising est actuellement disponible sur PC via Steam et PlayStation 5
, et cette future mise à jour promet déjà de renouveler grandement l'intérêt des joueurs pour ce titre vampirique à succès, d'autant plus qu'il figure parmi les jeux de la Z LAN 2025
. Vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC pour la somme de 5,59 € au lieu de 35 €, soit 84 % de réduction.
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