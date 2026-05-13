V Rising s'offre un nouveau week-end gratuit, en plus de réductions

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mai 2026 à 15h39
Stunlock Studios a, récemment, annoncé un nouveau week-end gratuit pour son jeu à succès, V Rising.
V Rising s'offre un nouveau week-end gratuit, en plus de réductions

Sorti en mai 2024, V Rising a connu un beau succès et s'est même offert des portages sur consoles. Et si Stunlock Studios travaille désormais sur son prochain titre, les développeurs n'oublient pas V Rising pour autant. D'ailleurs, avant l'arrivée d'un nouveau patch, V Rising va passer gratuit le temps d'un week-end. Et le rendez-vous arrive très vite.

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Un nouveau week-end gratuit imminent pour V Rising

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Stunlock Studios a annoncé qu'un nouveau week-end gratuit est prévu pour V Rising : celui-ci débutera le 14 mai 2026, à 19h (heure française), et se terminera le 18 mai, à la même heure. Il semblerait que cela ne concerne que la plateforme de Valve, Steam, et donc le PC.

Dans tous les cas, durant ces quelques jours, les joueurs et les joueuses qui le désirent pourront essayer gratuitement V Rising et, dès lors, se faire une idée dudit jeu de survie multijoueur de Stunlock Studios. Pour l'occasion, le studio a également prévu des réductions, notamment pour le jeu de base et ses DLC.

Des réductions pour V Rising en complément

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Comme bien souvent, ce nouveau week-end gratuit pour V Rising s'accompagne de diverses réductions, qui sont plus ou moins importantes. Ainsi, d'après les détails partagés, V Rising sera à -55 %, tandis que les DLC seront à -20 %. Les développeurs précisent que le pack V Rising Complete Edition Bundle bénéficie aussi d'une réduction, soit de 20 %. Ces offres seront valables du 14 au 21 mai 2026.

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Rappelons, pour conclure, que V Rising est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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