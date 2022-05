V Rising : La pêche, comment pêcher et avoir des ressources ?

La pêche dans V Rising

Obtenir la canne à pêche

Comment pêcher ?

étant un jeu de survie, vous commencerez en bas de l'échelle, avec des matériaux peu intéressants. Il vous faudra explorer et crafter des objets, dans le but d'améliorer votre équipement afin d'accéder à des ressources encore plus intéressantes. C'est le cas de, qui s'obtient après avoir vaincu un certain boss. Une fois l'objet fabriqué, à vous l'exploration des étendues d'eau pour obtenir du poisson et d'autres ressources.Si vous ne savez pas, ou, nous vous expliquons tout.Dans un premier temps, vous devrez vous rendre auprès de votre Autel de sang pour traquer. Celui-ci, une fois battu, vous permettra de fabriquer le banc d'ébénisterie, lequel vous donne la possibilité de. Pour la fabriquer, vous aurez besoin de 6 planches de bois, 3 lingots de cuivre et 3 unités de fil grossier Une fois la canne à pêche obtenue, vous devrez vous rendre auprès des étendues d'eau, dans le but de voir si une zone agitée ne se forme pas à la surface, laquelle est également audible avec des bruits. Lorsque vous en repérez une, lancez votre canne à pêche avec le clic gauche. Attendez quelques secondes, et réappuyez sur la même touche, une fois que vous aurez vu et entendu un gros splash.Si vous pouvez obtenir du poisson,permet également de récupérer d'autres items, plus ou moins utiles. C'est pourquoi il s'agit d'une activité plutôt intéressante, à ne pas négliger.Concernant les spots de pêche, nous en trouvons dans une grande partie des étendues d'eau. Néanmoins leur apparition est aléatoire, et une fois que le point a été utilisé, il disparaît le temps d'un moment.est, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam. Si vous ne savez pas où trouver certaines ressources, ou points de pêche, n'hésitez pas à consulter la carte interactive de V Rising