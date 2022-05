V Rising : Le cuir, comment en obtenir et en fabriquer ?

Comment obtenir et fabriquer du cuir dans V Rising ?

Après avoir mis sur pied votre première base avec le cœur du château, vous aurez de nombreuses petites tâches à suivre, et devrez, entre autres, battre un premier boss, le Loup Alpha, mais aussi commencer à récupérer du cuivre , pour améliorer divers équipements. Toutefois, il vous sera demandé d'améliorer le cœur du château, et pour cela, vous aurez besoin, une ressource qui n'est pas trouvable en tant que tel (sauf dans quelques coffres), puisqu'il faudra la crafter.De ce fait, si vous n'avez pas trouvé la solution pour, nous vous indiquons toutes les étapes à suivre.Si vous avez besoin, mais ne savez pas où le trouver, sachez, dans un premier temps, que. Ensuite, il faut utiliser, pour que cette peau soit transformée en cuir. Problème, la tannerie ne se débloquer que d'une seule façon. Il faudra battre un boss,, la quatrième dans l'Autel de sang. Cette dernière est de niveau 20, mais vous pourrez tenter de la combattre un peu plus tôt. Il faudra toutefois avoir amélioré ses équipements pour mettre toutes les chances de son côté.Une fois que vous l'aurez vaincu, vous débloquerez de nouvelles recettes et structures, dont la tannerie. Il ne vous reste plus qu'à la fabriquer pour obtenir cette précieuse ressource. Notez qu'il vous faudra 8 planches et 160 peaux animales pour la fabriquer. Pour le cuir, 16 peaux donnent une unité de cuir.Il ne vous restera plus qu'à partir à la chasse aux animaux, notamment les loups ou les ours, afin de farmer les peaux animales et de lancer. Vous pourrez, ainsi, améliorer le cœur du château et votre équipement.reste disponible sur Steam. D'autres guides sont disponibles pour vous aider dans cette aventure.