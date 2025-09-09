UFL nous donne une fenêtre de sortie sur PC, sans cross-play

Lors d'une rencontre avec la presse, Eugene Nashilov, PDG de Strikerz, nous a confirmé que UFL devrait arriver sur PC d'ici à la fin de l'année. Les développeurs affinent encore les derniers détails techniques, et le cross-play avec les consoles ne fait toujours pas partie des plans.

Un lancement prévu pour la fin d'année

Pas de cross-play prévu avec consoles

Nous avons implémenté plusieurs solutions anti-cheat, mais nous restons réticents à activer le cross-play car nous avons vu les réactions négatives sur d'autres jeux.

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Après plusieurs phases de test technique sur PC plus tôt cette année,. Eugene Nashilov, PDG de Strikerz a précisé que l'équipe vise « très probablement novembre », sans s'engager sur une date exacte. Selon lui, il reste encore quelques ajustements avant de livrer une version PC finalisée et stable.À l'occasion de la présentation à laquelle nous avons été conviés, la nouvelle saison d'UFL, qui se lance dans la semaine, a été largement présentée. Mais nous avons également pu aborder l'avenir et, toujours prévue pour cette année. « La sortie devrait avoir lieu en novembre, mais je ne veux pas être trop spécifique pour le moment car le jeu n'est pas encore prêt », a expliqué Eugene Nashilov. « Nous travaillons dessus et nous sommes en train de finaliser. »Les tests techniques menés plus tôt dans l'année ont été jugés positifs, mais certains aspects techniques doivent encore être peaufinés avant le lancement, pour tenter de séduire un maximum de joueurs sur cette nouvelle plateforme et de potentiellement venir chiper des joueurs àComme annoncé l'an dernier,avec les versions PlayStation 5 et Xbox Series. Le studio justifie ce choix par la volonté de, un problème récurrent sur PC.Lors de l'échange avec la presse, il a confirmé que la position n'avait pas changé. Toutefois, il admet qu'une révision pourrait être envisagée si la base de joueurs PC se révélait trop limitée pour rester autonome.Avec, Strikerz ambitionne de proposer une alternative solide aux cadors du marché comme EA SPORTS FC. Le jeu mise sur son modèle free-to-play, son approche orientée fair-play et la promesse de mises à jour régulières.