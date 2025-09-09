UFL nous donne une fenêtre de sortie sur PC, sans cross-play

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2025 à 10h12
Lors d'une rencontre avec la presse, Eugene Nashilov, PDG de Strikerz, nous a confirmé que UFL devrait arriver sur PC d'ici à la fin de l'année. Les développeurs affinent encore les derniers détails techniques, et le cross-play avec les consoles ne fait toujours pas partie des plans.
UFL nous donne une fenêtre de sortie sur PC, sans cross-play
Après plusieurs phases de test technique sur PC plus tôt cette année, le free-to-play de football UFL se rapproche de sa sortie sur cette plateforme. Eugene Nashilov, PDG de Strikerz a précisé que l'équipe vise « très probablement novembre », sans s'engager sur une date exacte. Selon lui, il reste encore quelques ajustements avant de livrer une version PC finalisée et stable.

Un lancement prévu pour la fin d'année

ufl-1
À l'occasion de la présentation à laquelle nous avons été conviés, la nouvelle saison d'UFL, qui se lance dans la semaine, a été largement présentée. Mais nous avons également pu aborder l'avenir et la sortie sur PC, toujours prévue pour cette année. « La sortie devrait avoir lieu en novembre, mais je ne veux pas être trop spécifique pour le moment car le jeu n'est pas encore prêt », a expliqué Eugene Nashilov. « Nous travaillons dessus et nous sommes en train de finaliser. »

À lire également

Notre interview d'UFL : « Notre priorité absolue est un gameplay réaliste et équitable pour tous »

Notre interview d'UFL : « Notre priorité absolue est un gameplay réaliste et équitable pour tous »

Les tests techniques menés plus tôt dans l'année ont été jugés positifs, mais certains aspects techniques doivent encore être peaufinés avant le lancement, pour tenter de séduire un maximum de joueurs sur cette nouvelle plateforme et de potentiellement venir chiper des joueurs à FC 26.

Pas de cross-play prévu avec consoles

ufl-steam-sortie-pc
Comme annoncé l'an dernier, la version PC de UFL ne proposera pas de cross-play avec les versions PlayStation 5 et Xbox Series. Le studio justifie ce choix par la volonté de limiter la triche, un problème récurrent sur PC.
Nous avons implémenté plusieurs solutions anti-cheat, mais nous restons réticents à activer le cross-play car nous avons vu les réactions négatives sur d'autres jeux.
Lors de l'échange avec la presse, il a confirmé que la position n'avait pas changé. Toutefois, il admet qu'une révision pourrait être envisagée si la base de joueurs PC se révélait trop limitée pour rester autonome. 

À lire également

« Gérer un club sans repartir à zéro chaque automne » UFL défie EA avec sa vision du football authentique et populaire

« Gérer un club sans repartir à zéro chaque automne » UFL défie EA avec sa vision du football authentique et populaire

Avec UFL, Strikerz ambitionne de proposer une alternative solide aux cadors du marché comme EA SPORTS FC. Le jeu mise sur son modèle free-to-play, son approche orientée fair-play et la promesse de mises à jour régulières. L'arrivée sur PC, attendue de longue date par la communauté, constituera une étape décisive pour la pérennité du projet, bien qu'il soit toujours en accès anticipé.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

UFL lance sa nouvelle saison avec une refonte totale du gameplay
UFL 19 août 2026

UFL lance sa nouvelle saison avec une refonte totale du gameplay

Le coup d'envoi de la saison 2026-2027 d'UFL est officiellement donné avec le déploiement de la mise à jour majeure 0.74.0. Au programme, une refonte profonde du gameplay, un rééquilibrage de l'intelligence artificielle et l'arrivée de nouveaux événements qui promettent de transformer l'expérience sur le terrain virtuel.
Le studio derrière le jeu de foot UFL licencie 250 personnes
UFL 29 juin 2026

Le studio derrière le jeu de foot UFL licencie 250 personnes

Le studio Strikerz, créateur du jeu UFL, traverse une crise majeure. Plus de la moitié des effectifs seraient licenciés à la suite d'un lancement en demi-teinte, et de la difficulté à réunir des joueurs sur le long terme. Une restructuration brutale qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir de cette simulation de football.
UFL bouleverse son marché des transferts et supprime une fonctionnalité
UFL 05 mars 2026

UFL bouleverse son marché des transferts et supprime une fonctionnalité

Le simulateur de football gratuit UFL déploie une mise à jour majeure ce 5 mars 2026. Au programme, le lancement du passe d'équipe Goalmania, l'arrivée très attendue de la légende Ruud van Nistelrooy et des ajustements cruciaux pour l'économie du jeu.

commentaire (0)