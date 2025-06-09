« Gérer un club sans repartir à zéro chaque automne » UFL défie EA avec sa vision du football authentique et populaire

À l'occasion d'une interview riche en confidences, les développeurs d'UFL nous ont notamment évoqué le choix de se lancer dans un genre dominé par Electronic Arts, avec des arguments bien en place, qui pourraient peser dans la balance au fil du temps.
Lancer un nouveau jeu de football face à l'hégémonie historique d'EA Sports était un pari risqué. Pourtant, c'est exactement ce que tente Strikerz Inc. avec UFL
, une alternative ambitieuse basée sur une formule totalement gratuite et une approche unique de la gestion des clubs. Nous avons pu parler avec Alexander Bogomolskiy
, Head of Publishing, en évoquant dans un premier temps ce qui a poussé l'équipe à relever ce défi et pourquoi ils croient fermement en leur concept.
Créer un club qui dire, le vision originale d'UFL
À l'origine d'UFL, il y a avant tout une équipe passionnée par le football et les jeux vidéo qui lui sont associés. Mais surtout, une envie forte : permettre aux joueurs de créer et gérer un club sur le long terme
, à l'image des véritables institutions du football professionnel, ce que ne fait pas EA Sports avec FC par exemple. Selon Alexander Bogomolskiy :
Le principal moteur était l'envie de permettre aux joueurs de créer leur propre club, de le gérer et d'y jouer pendant plusieurs années, comme cela se passe dans la vie réelle. Beaucoup de clubs existent depuis des décennies, voire des siècles, sans repartir à zéro chaque automne, contrairement à l'approche souvent utilisée par les autres jeux de foot.
Ainsi, UFL entend rompre avec le modèle traditionnel où chaque nouvelle saison implique un nouveau départ, en devant racheter le jeu annuel et rebâtir son équipe. Ici, les joueurs pourront inscrire leur progression dans une durée bien plus réaliste
.
Gratuité totale : l'argument fort face à EA SPORTS FC
Pour convaincre les joueurs habitués à FC (anciennement FIFA), UFL mise avant tout sur une gratuité totale et une accessibilité sans précédent pour un jeu de football
aussi ambitieux. Non seulement l'accès au jeu sera entièrement gratuit, mais toutes ses composantes essentielles seront accessibles sans restriction financière :
Notre jeu est gratuit, non seulement en téléchargement, mais aussi en PvE et PvP via des serveurs dédiés assurant une connexion stable, un faible ping et une latence minimale, le tout sans abonnement payant supplémentaire. Tous les contenus importants, notamment les joueurs, seront disponibles sans aucun paiement ni barrière payante. »
Un modèle particulièrement attractif pour les joueurs lassés par les paywalls traditionnels des poids lourds du marché, qui conditionnent souvent le succès à des dépenses régulières et conséquentes.
Un modèle économique transparent et équitable
UFL ne fera payer aux joueurs que des options cosmétiques ou des accélérateurs de progression optionnels, accessibles aussi gratuitement par le biais de défis intégrés au jeu : « Les options payantes seront essentiellement cosmétiques ou disponibles pour les joueurs gratuits en récompense de défis. De plus, les progrès réalisés par les joueurs ne seront pas réinitialisés chaque année, mais sauvegardés d'une saison à l'autre.
»
Cette démarche permet à chacun de rejoindre le jeu à n'importe quel moment de l'année, sans craindre de prendre du retard ou d'être obligé de recommencer depuis le début à chaque saison.
En adaptant ce modèle éprouvé au football, Strikerz Inc. espère séduire à la fois les joueurs occasionnels et les passionnés avides d'une alternative plus respectueuse de leur temps et de leur portefeuille
. Tout en écoutant la communauté au fil du temps, puisque UFL est toujours en accès anticipé, et qu'il est voué à évoluer.
Vous pouvez retrouver notre interview complète d'UFL ici
.
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