Le studio derrière le jeu de foot UFL licencie 250 personnes

Le studio Strikerz, créateur du jeu UFL, traverse une crise majeure. Plus de la moitié des effectifs seraient licenciés à la suite d'un lancement en demi-teinte, et de la difficulté à réunir des joueurs sur le long terme. Une restructuration brutale qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir de cette simulation de football.

L'industrie du jeu vidéo continue de traverser une période extrêmement sombre, marquée par des vagues de licenciements qui n'épargnent aucun secteur, pas même celui des simulations sportives. Strikerz, qui est en charge du développement du jeu de football UFL, s'apprête à réduire drastiquement ses effectifs. D'après de récentes informations, l'entreprise se sépare de plus de la moitié de ses employés, illustrant les profondes difficultés rencontrées par un titre qui n'a pas réussi à susciter l'engouement espéré lors de sa sortie.

Une coupe sombre dans les effectifs du studio

D'après les informations rapportées par le média russe App2Top, la situation en interne a atteint un point de non-retour. Les effectifs de l'entreprise, qui s'élevaient jusqu'à présent à 450 personnes, vont être réduits à seulement 200 employés. Ce sont donc 250 personnes qui perdent actuellement leur emploi. Les salariés concernés par cette vague de départs seraient déjà en communication directe avec le département des ressources humaines de l'entreprise afin d'organiser les prochaines étapes de cette procédure de licenciement massif.





















Ces mesures radicales ne semblent pas sortir de nulle part. Les sources anonymes citées par le média soulignent la gravité de la situation. Le jeu n'a tout simplement pas réussi à obtenir la traction commerciale et populaire que la direction espérait au moment de son lancement. Et la sortie sur PC il y a peu n'a pas été suffisant, donc. Face à ce manque de résultats, la viabilité financière de la structure globale a été remise en question.

Le rendez-vous manqué de la Coupe du Monde

Le coup de grâce qui a déclenché cette restructuration massive serait lié à un échec stratégique majeur. Strikerz tentait activement de négocier et de signer un accord de licence officiel avec la FIFA. L'objectif de la direction était particulièrement ambitieux, organiser un événement de grande envergure autour de la Coupe du Monde de la FIFA, qui se tient actuellement.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Malheureusement pour le studio, cette tentative de partenariat a échoué. Sans cet accord crucial, tous les plans de développement liés à cette compétition internationale ont dû être purement et simplement annulés. Cet échec est décrit par les sources internes comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a conduit directement à ces licenciements massifs.

À l'heure actuelle, Strikerz n'a pas encore confirmé officiellement cette vague de licenciements. UFL reste disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.