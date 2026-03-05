UFL bouleverse son marché des transferts et supprime une fonctionnalité

Le simulateur de football gratuit UFL déploie une mise à jour majeure ce 5 mars 2026. Au programme, le lancement du passe d'équipe Goalmania, l'arrivée très attendue de la légende Ruud van Nistelrooy et des ajustements cruciaux pour l'économie du jeu.
UFL poursuit son développement
. Après l'arrivée de la version PC à la fin de l'année 2025, une nouvelle mise à jour majeure vient d'être implantée, laquelle permet, entre autres, d'apporter des changements significatifs à l'économie, via le marché des transferts. Un nouveau passe fait aussi son arrivée, avec l'arrivée de Ruud van Nistelrooy.
Goalmania et l'arrivée historique de Ruud van Nistelrooy
La grande attraction de cette nouvelle mise à jour réside incontestablement dans le lancement du passe d'équipe Goalmania
. Disponible dès aujourd'hui et jusqu'au 2 avril 2026, cet événement temporaire invite les joueurs à relever une série de défis inédits. La progression à travers les différents niveaux du passe permet de débloquer de multiples récompenses, mais c'est bien le prix final qui attire toutes les convoitises.
En effet, le studio a décidé de frapper un grand coup en introduisant une toute nouvelle carte de légende à l'effigie de Ruud van Nistelrooy
. L'ancien attaquant emblématique de Manchester United et du Real Madrid bénéficie d'une note globale de 94, marquant ainsi une première historique dans l'univers de UFL. Jamais une carte de légende n'avait atteint un tel niveau de puissance
, ce qui en fait logiquement la récompense la plus précieuse de cette saison. Les joueurs devront donc s'investir pleinement pour espérer intégrer ce buteur d'exception à leur effectif.
Une refonte de l'économie et du marché des transferts
Au-delà des nouveautés cosmétiques et des cartes de joueurs, les développeurs ont profité de ce déploiement pour revoir en profondeur l'économie interne du titre
. Le marché des transferts subit plusieurs modifications notables destinées à équilibrer les échanges entre les utilisateurs.
Parmi les changements majeurs, on note une réduction du prix de vente en monnaie virtuelle pour certaines cartes de base, ainsi qu'une légère baisse pour les cartes de maîtrise de niveau un à trois, jusqu'à une certaine note globale. À l'inverse, la valeur de revente des cartes légendaires est revue à la hausse, récompensant ainsi les joueurs qui parviennent à mettre la main sur ces éléments rares.
Afin d'accompagner cette transition économique, le contenu des paquets achetables ou obtenus en récompense a été révisé
. Cette démarche vise à offrir aux joueurs des cartes de plus grande valeur pour un investissement financier ou temporel identique. Fait intéressant, la vitrine de cartes de base, qui permettait des achats directs sur le marché, disparaît définitivement en raison de son manque de popularité auprès de la communauté
.
Comme tout bon jeu de sport qui se respecte, UFL se doit de coller à la réalité des terrains. Le marché des transferts hivernal étant clôturé, les effectifs ont été mis à jour de manière drastique
. Pas moins de 389 nouveaux footballeurs font leur apparition dans la base de données, tandis que 437 autres quittent définitivement le jeu. Vous pouvez consulter tout cela directement sur le site officiel
.
UFL reste disponible en free-to-play et en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series.
commentaire (0)