UFL lance sa nouvelle saison avec une refonte totale du gameplay

Le coup d'envoi de la saison 2026-2027 d'UFL est officiellement donné avec le déploiement de la mise à jour majeure 0.74.0. Au programme, une refonte profonde du gameplay, un rééquilibrage de l'intelligence artificielle et l'arrivée de nouveaux événements qui promettent de transformer l'expérience sur le terrain virtuel.

La simulation de football gratuite UFL entame un nouveau chapitre. Dès le 20 août, les joueurs pourront découvrir la version 0.74.0, une mise à jour d'envergure qui redéfinit les mécaniques fondamentales du titre. Loin d'être un simple ajustement de routine, ce patch modifie le comportement de l'intelligence artificielle, le positionnement des athlètes, ainsi que la physique des passes et des tirs. Les développeurs ont également profité de l'occasion pour repenser entièrement le menu principal et approfondir le système d'attributs des joueurs. Ces derniers sont désormais scindés en paramètres beaucoup plus précis, permettant de mieux refléter les qualités individuelles de chaque footballeur.

Une défense plus manuelle et exigeante

L'un des axes majeurs de cette mise à jour concerne le système défensif, qui a été totalement rééquilibré. L'objectif du studio est de redonner le contrôle aux utilisateurs et récompenser le talent manuel. Si l'assistance de l'intelligence artificielle reste présente, son rôle est désormais considérablement réduit. La réussite d'une intervention défensive dépendra avant tout de votre capacité à lire le jeu, à bien vous positionner et à changer de joueur au moment opportun.

Sur le plan offensif, les coéquipiers gérés par l'ordinateur se montreront beaucoup plus proactifs. Ils proposeront davantage de solutions pour les passes, les centres et les ballons rasants. Leurs appels de balle tiendront mieux compte de la position du porteur, des adversaires et de la ligne de hors-jeu. Par ailleurs, l'impact des statistiques a été revu à la baisse concernant la vitesse ou l'efficacité de certaines actions, évitant ainsi les excès du passé. Une statistique élevée offre toujours un avantage, mais ne garantit plus une réussite automatique.

Un développement guidé par la communauté

Fidèle à sa philosophie, le studio a analysé de nombreuses données et retours des joueurs pour concevoir cette évolution. Les ajustements apportés au système d'endurance et au changement de joueur visent à rendre les matchs plus cohérents.

Nous avons testé ces changements de manière approfondie, et la réaction des participants aux phases de test a été très positive. Cela nous donne la certitude que nous allons dans la bonne direction. Nous sommes impatients de proposer cette mise à jour à l'ensemble de la communauté UFL.

Pour accompagner ces nouveautés de gameplay, UFL introduit le passe d'équipe nommé Urban Style, disponible jusqu'au 16 septembre. Ce dernier met à l'honneur la culture urbaine et la mode streetwear associées au monde du football. En parallèle, l'événement temporaire Urban Trials permettra de débloquer des récompenses exclusives jusqu'au 2 septembre.

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Ces différents défis quotidiens offriront aux joueurs l'opportunité de compléter des échanges thématiques pour obtenir des cartes de joueurs très prisées, un atout non négligeable pour bâtir une équipe compétitive dès l'entame de cette nouvelle saison.

UFL est toujours disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.