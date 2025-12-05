UFL est enfin jouable gratuitement sur PC, mais toujours pas sur Steam

Après un accès anticipé payant sur PC ce dernier mois, UFL, qui vise à proposer la meilleure expérience gratuite de foot, arrive enfin en free-to-play sur cette plateforme.
L'attente est terminée pour les amateurs de football sur ordinateur. Après une période d'accès anticipé qui a permis d'affiner la formule, UFL
est désormais disponible en version complète et gratuite pour tous les joueurs PC à partir de ce 5 décembre. Les pionniers de l'early access retrouveront toute leur progression intacte, tandis que les nouveaux venus pourront plonger directement dans l'action avec l'ensemble des modes de jeu déjà présents sur consoles. Seule ombre au tableau, son accès ne se fait toujours pas via Steam.
UFL est gratuit sur PC
Pour son lancement officiel sur PC, UFL ne fait pas les choses à moitié et propose une expérience complète. Les joueurs auront accès à tous les modes principaux, garantissant des heures de jeu variées et compétitives.
Il sera possible de gravir les divisions dans le mode compétitif, en vous mesurant à des joueurs de toutes les plateformes grâce au cross-play. Il s'agit du mode principal d'UFL. Vous retrouverez aussi Showdown, un mode plus intensif uniquement disponible du vendredi au dimanche. Une sorte de FUT Champions en soit.
Enfin, vous pourrez affronter des adversaires contrôlés par une intelligence artificielle de plus en plus redoutable dans le mode Play-off. Frayez-vous un chemin à travers plusieurs tours pour gagner des récompenses précieuses qui vous aideront à améliorer votre équipe.
Le cross-play, un atout majeur pour la communauté
L'une des fonctionnalités les plus attendues est bien présente : le cross-play. Les joueurs PC pourront donc affronter directement leurs homologues sur consoles, où UFL est disponible depuis un an. Cette décision permet non seulement d'élargir considérablement la base de joueurs et de réduire les temps d'attente pour trouver un match, mais aussi d'unifier la communauté et d'élever le niveau de compétition global. Peu importe votre plateforme, le meilleur joueur l'emportera.
Malheureusement, pour jouer à UFL sur PC il n'est pas encore possible de passer par Steam. Il est obligatoire de se rendre sur le site officiel
pour le télécharger.
commentaire (0)