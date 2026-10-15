UFL, le jeu de foot free-to-play, célèbre Halloween et passe le cap des 10 millions de joueurs uniquement sur mobile

Le jeu de football gratuit UFL célèbre Halloween avec un événement inédit et met à jour ses effectifs. Alors que la version mobile franchit un cap historique de téléchargements, les développeurs multiplient les ajouts pour séduire une communauté qui ne cesse de grossir, en dépit de la sortie récente de FC 27.

Strikerz Inc. continue d'enrichir son jeu de football gratuit avec une régularité exemplaire. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC depuis un bon moment, UFL déploie une mise à jour automnale majeure qui combine festivités de saison et ajustements d'effectifs très attendus par les puristes du ballon rond. En parallèle, la déclinaison mobile du titre franchit un palier symbolique impressionnant, confirmant l'intérêt grandissant du public pour ce nouveau challenger sur le marché très concurrentiel des simulations sportives, dominé notamment par FC 27.

Un vent de terreur souffle sur les terrains

Depuis ce 15 octobre et jusqu'au 11 novembre, UFL se met donc à l'heure d'Halloween avec le passe d'équipe Monstres. Sous l'influence de la pleine lune, les athlètes virtuels subissent de surprenantes transformations. Les développeurs promettent des attaquants obsédés par le but, les plus anciens retrouvant une seconde jeunesse, ou encore des gardiens capables de terrifier les attaquants adverses. Cet événement mensuel introduit une collection thématique comprenant 15 cartes inédites dont les notes oscillent entre 91 et 95. Parmi les têtes d'affiche, on retrouve Scott McTominay évalué à 95, ainsi que Donyell Malen et Kieran Trippier, tous deux à 94.

Le passe d'équipe réserve également d'autres récompenses alléchantes puisque les joueurs peuvent débloquer des cartes spéciales de Nuno Mendes, Viktor Gyökeres, Alexander Isak et N'Golo Kanté. Ces éléments peuvent être utilisés dans les échanges d'équipes pour obtenir des versions améliorées dotées de nouvelles compétences. La carte de Nuno Mendes peut ainsi grimper jusqu'à une note de 97.







Fait amusant, certains joueurs changent de poste pour l'occasion, à l'image de Gyökeres qui délaisse l'axe pour occuper le flanc gauche. L'ambiance macabre s'étend aux éléments cosmétiques avec un stade au clair de lune, des maillots inspirés des vampires ou des momies, et des célébrations inédites.

Un mercato estival enfin intégré

Au-delà des festivités, cette mise à jour automnale vient corriger les effectifs pour refléter les mouvements du marché des transferts. De plus, UFL accueille pas moins de 1057 nouveaux footballeurs, tandis qu'en contrepartie, 1159 joueurs ont été définitivement retirés de la base de données. Le studio précise que les utilisateurs possédant ces cartes supprimées ont reçu une compensation intégrale.

Enfin, les statistiques, les notes globales et les affiliations aux clubs ont été minutieusement révisées pour coller à la réalité du terrain.

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Le mobile franchit un cap historique

L'autre grande nouvelle concerne UFL sur les plateformes iOS et Android. L'application vient de dépasser la barre des 10 millions de téléchargements à travers le monde. Pour accompagner ce succès, les développeurs ont intégré la prise en charge des manettes, offrant ainsi un confort de jeu optimal sur les appareils portables.

De plus, face à l'engouement suscité lors d'un événement temporaire, le mode de jeu opposant deux équipes de quatre joueurs a été définitivement conservé. L'équipe de développement s'est exprimée sur cette période faste pour la franchise, soulignant son engagement sur le long terme.

Nous continuons à développer UFL sur consoles, PC et mobile, en affinant le gameplay, en élargissant les fonctionnalités et en écoutant attentivement les retours des joueurs. Nous espérons que nos mises à jour automnales plairont à la communauté. Atteindre 10 millions de téléchargements sur mobile est une étape importante pour notre équipe et une grande motivation pour continuer à nous améliorer.

UFL est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox Series et les appareils mobiles en free-to-play.