UFL reporte finalement sa sortie sur PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2025 à 12h11
Alors que le lancement en accès anticipé d'UFL sur PC était prévu ce 30 octobre, les développeurs ont fait part d'une mauvaise nouvelle aux portes de sa sortie. Il faudra patienter encore un peu.
UFL reporte finalement sa sortie sur PC
Les joueurs PC doivent décidément se montrer patients. Alors que UFL, le jeu de foot qui vise à s'implanter dans le milieu malgré la forte concurrence d'EA Sports, est disponible depuis près d'un an sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series, il ne l'est pas encore sur ordinateur. Les développeurs avaient indiqué, il y a quelques semaines, une fenêtre de sortie pour novembre-décembre, et avaient surpris avec une date installée au 30 octobre pour le portage. Hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Report de dernière minute pour UFL sur PC

En effet, sur les réseaux sociaux, le studio à savoir Strikerz Inc, a annoncé la veille de cette sortie, qui est assez attendue, que UFL prendra du retard sur PC

Au lieu de sortir le 30 octobre, la version Steam arrivera une semaine plus tard selon les propos des développeurs, soit le 6 novembre normalement, donc. Les développeurs ont fait ce choix après « des tests approfondis » dans le but que les premiers matchs se déroulent sans problème majeur. Une mauvaise nouvelle, qui montre toutefois l'envie des équipes de proposer à la communauté une expérience aussi parfaite que possible, pour un accès anticipé.
Nous devrions donc avoir plus de plus amples informations ces prochains jours, avec la confirmation du lancement sur PC le 6 novembre, si tout se passe bien.

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Rappelons qu'UFL est d'ores et déjà disponible sur PS5 et Xbox Series, en free-to-play, et a accueilli plus de 5 millions de joueurs. Une mise à jour majeure a, d'ailleurs, récemment été lancée, améliorant drastiquement le gameplay.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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