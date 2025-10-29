UFL reporte finalement sa sortie sur PC

Alors que le lancement en accès anticipé d'UFL sur PC était prévu ce 30 octobre, les développeurs ont fait part d'une mauvaise nouvelle aux portes de sa sortie. Il faudra patienter encore un peu.

Report de dernière minute pour UFL sur PC

We know many of you have been waiting to step onto the pitch on PC this week.



After thorough testing, we've decided to shift forward the UFL PC Early Access launch by one week — to ensure your first match runs as smoothly as possible.



We genuinely appreciate your trust.… pic.twitter.com/eQVLTm3vuz — UFL (@UFLgame) October 29, 2025





















Les joueurs PC doivent décidément se montrer patients. Alors que, le jeu de foot qui vise à s'implanter dans le milieu malgré la forte concurrence d'EA Sports, est disponible depuis près d'un an sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series, il ne l'est pas encore sur ordinateur. Les développeurs avaient indiqué, il y a quelques semaines, une fenêtre de sortie pour novembre-décembre, et avaient surpris avec une date installée au 30 octobre pour le portage. Hélas,En effet, sur les réseaux sociaux,Au lieu de sortir le 30 octobre, la version Steam arrivera une semaine plus tard selon les propos des développeurs,, donc. Les développeurs ont fait ce choix après « des tests approfondis » dans le but que les premiers matchs se déroulent sans problème majeur. Une mauvaise nouvelle, qui montre toutefois l'envie des équipes de proposer à la communauté une expérience aussi parfaite que possible, pour un accès anticipé.Nous devrions donc avoir plus de plus amples informations ces prochains jours, avec la confirmation du lancement sur PC le 6 novembre, si tout se passe bien.Rappelons qu'. Une mise à jour majeure a, d'ailleurs, récemment été lancée, améliorant drastiquement le gameplay.