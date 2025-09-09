UFL lance la saison 2025/26 avec une mise à jour majeure

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2025 à 10h54
La prochaine mise à jour d'UFL, qui arrive dans quelques jours, introduit une refonte totale de la méta avec les cartes joueurs, l'arrivée de Federico Valverde et Raphinha comme ambassadeurs, et pour la première fois des Légendes.
UFL lance la saison 2025/26 avec une mise à jour majeure
Le free-to-play de football de Strikerz Inc. entame une nouvelle ère. Dès le 12 septembre, la mise à jour 0.67 marquera le début de la saison 2025/26 et transformera en profondeur le cœur du jeu. Refonte du système de progression, ambassadeurs de prestige, contenu en partenariat avec Adidas et l'introduction des icônes du ballon rond, UFL se repositionne comme un concurrent plus sérieux que jamais face au mastodonte du genre, FC 26.

Une méta centrée sur les cartes joueurs

Jusqu'ici, les joueurs étaient recrutés sur le marché des transferts à prix fixes puis améliorés via des skins et de l'expérience. Un système jugé trop complexe par la communauté. Désormais, chaque joueur sera représenté par une carte avec des attributs fixes. Les clubs débuteront avec des cartes de base, obtenues via des packs ou transferts, dont les prix sont désormais cinq fois plus bas.

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Les cartes de maîtrise introduisent des mécaniques inédites comme le Link-Up (synergie selon le style de jeu, la nationalité ou la ligue), de nouvelles compétences et des contenus rares à collectionner. Les skins existants sont automatiquement convertis en cartes tout en préservant leurs bonus, garantissant une transition fluide pour les équipes déjà en place. Tout cela devrait permettre une meilleure création d'équipe, et ne pas rendre cette partie trop complexe.

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Depuis sa sortie, fin 2024, plus de 5,3 millions de joueurs l'ont déjà essayé, annonce le studio. La France fait partie des pays les plus représentés.

De nouveaux ambassadeurs et les premières Légendes

Deux figures du football mondial rejoignent les rangs des ambassadeurs UFL : Federico Valverde et Raphinha. Ces talents sud-américains évoluant respectivement au Real Madrid et au FC Barcelone incarnent parfaitement la volonté du jeu d'unir les fans à travers les continents. Autre annonce majeure, l'arrivée des Légendes. Chaque mois, une nouvelle icône sera dévoilée avec le Team Pass, à commencer par le premier nom révélé le 12 septembre, lors de la sortie de cette mise à jour.

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Un partenariat Adidas et des événements à venir

La nouvelle saison s'accompagnera du lancement du Team Pass, en partenariat avec Adidas, ainsi que d'événements spéciaux prévus en septembre et octobre. De quoi enrichir la compétition avec du contenu exclusif et fédérer encore plus la communauté. Eugene Nashilov, PDG de Strikerz Inc., résume ainsi cette évolution :
Nous changeons le cœur du jeu : nouvelle méta, nouvelle interface, ajout des Légendes, et bien d'autres choses. En réalité, c'est presque un nouveau jeu. Nous invitons tout le monde à l'essayer pour la première fois ou à revenir. UFL est un produit vivant, qui évolue avec sa communauté.
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UFL est disponible sur Xbox Series et sur PlayStation 5. La version PC quant à elle est toujours attendue pour la fin de l'année, et une nouvelle fenêtre de sortie a été communiquée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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commentaire (1)

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Za za (invité) Le 12/09/2025 à 12:34

Quel heure peux ton jouer aux jeux merci