UFL lance l'adidas Mundial Team Pass avec Beckenbauer et le ballon officiel du Mondial 2026

Le simulateur de football gratuit UFL poursuit sa saison 25/26 avec une mise à jour majeure. adidas signe une arrivée remarquée avec un nouveau Team Pass, le ballon du Mondial 2026 et des événements exclusifs.
Le free-to-play UFL
enrichit son contenu avec la mise à jour 0.67.2
. Depuis le 3 octobre, les joueurs peuvent découvrir le nouvel adidas Mundial Team Pass
, un événement qui met à l'honneur plusieurs décennies d'histoire du football et une légende absolue, Franz Beckenbauer
.
Un Team Pass sous le signe d'adidas
Disponible jusqu'au 30 octobre 2025, l'adidas Mundial Team Pass permet de collectionner neuf ballons de match iconiques
de la marque aux trois bandes à savoir : Telstar, Fevernova, Teamgeist Berlin, Brazuca, Brazuca Final Rio, Jabulani, Jo'bulani, Al Rihla et Al Hilm.
En plus des ballons, les joueurs peuvent débloquer différentes choses comme des kits exclusifs, des badges uniques, dont le Telstar et le Team Beckenbauer, et le tout nouveau Trionda Stadium, directement inspiré du ballon officiel du Mondial 2026.
Pour célébrer ce lancement, tous les joueurs UFL reçoivent gratuitement le ballon Trionda
, dévoilé par adidas quelques heures seulement avant son apparition en jeu.
Franz Beckenbauer en cartes Légende
Le Mundial Team Pass introduit également trois cartes exclusives Franz Beckenbauer
, retraçant trois étapes marquantes de la carrière du légendaire défenseur allemand. Une opportunité unique pour les joueurs de composer une équipe avec l'un des plus grands noms du football.
En parallèle, UFL lance l'Autumn Celebration Event
, qui se déroule jusqu'au 16 octobre. Au programme, des défis quotidiens et hebdomadaires, un Octoberpack limité, ainsi que deux bundles spéciaux disponibles sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Ces packs offriront notamment une chance d'obtenir des cartes Mastery 3 rares.
UFL est actuellement disponible sur PS5 et Xbox Series. Sa sortie sur PC est toujours prévue pour cette fin d'année
, tandis qu'une sortie sur Nintendo Switch n'est pour le moment pas au programme, à cause de Nintendo
.
commentaire (0)