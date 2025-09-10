Nintendo refuserait d'accorder des kits de développement Switch 2 aux studios free-to-play

La prochaine console de Nintendo continue de faire parler d'elle. Alors que de nombreux studios attendent avec impatience d'obtenir un accès aux kits de développement de la Switch 2, le PDG de Strikerz, Eugene Nashilov, affirme que les développeurs spécialisés dans le free-to-play sont actuellement exclus du processus.

Un frein pour UFL sur Switch 2

La version Switch 2 n'est pas encore en développement, mais elle le sera. Pour l'instant, Nintendo ne distribue pas activement de kits aux développeurs free-to-play. C'est une tendance mondiale, et nous en faisons partie. Une fois que nous aurons l'appareil en main et que nous commencerons à travailler dessus, alors oui, probablement.





















Une politique sélective de Nintendo ?

Un tri pour protéger l'image de la Switch 2 ?

Lors d'une présentation en coulisses à laquelle nous avons été conviés dans le but de présenter la nouvelle saison,d' UFL , un jeu de football free-to-play disponible sur Xbox Series X/S et PlayStation 5,En parallèle, Nashilov a annoncé que, une sortie attendue depuis longtemps par les fans.Strikerz explique avoir fait. La situation soulève des interrogations : s'agit-il d'une politique ciblée contre les free-to-play, ou d'une stratégie plus large de sélection des projets ?Selon plusieurs rapports, notamment relayés par Wccftech : support 4K, 120 FPS en 1440p, compatibilité GameChat et contrôles à la souris.D'autres rapportent que plusieurs développeurs présents à la gamescom auraient essuyé un refus, Nintendo leur recommandant plutôt de créer une version pour l'actuelle Switch, qui bénéficierait ensuite de la rétrocompatibilité sur Switch 2.

Si cette approche peut sembler restrictive, elle pourrait refléter la volonté de Nintendo de préserver l'image de sa future console. L'eShop de la Switch actuelle est régulièrement critiqué pour ses « asset flips » et ses jeux abandonnés, des pratiques qui ternissent la réputation de la plateforme.



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Reste à savoir si cette politique durera dans le temps, ou si Nintendo assouplira ses conditions d'accès aux kits à mesure que la Switch 2 s'installera sur le marché.