UFL dévoile du lourd pour concurrencer FC 26, avec une mise à jour majeure

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2025 à 17h09
De longs mois après sa sortie, UFL s'apprête à proposer une mise à jour majeure aux joueurs, notamment pour implanter les changements pour la saison 2025-2026. Juste avant la sortie de FC 26.
UFL dévoile du lourd pour concurrencer FC 26, avec une mise à jour majeure
Disponible depuis le mois de décembre 2024 sur PS5 et Xbox Series, après un report, UFL ne possède pas encore la communauté que FIFA, devenu EA SPORTS FC peut se targuer d'avoir. Néanmoins, de nombreux curieux ont tout de même essayé le nouveau jeu de foot, qui est toujours en accès anticipé et va évoluer, notamment en septembre avec une mise à jour majeure accompagnée de la mise à jour saison 2025-2026. De quoi le relancer avant FC 26.

Mise à jour majeure pour UFL

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Cette mise à jour concerne aussi bien les effectifs et joueurs que le gameplay. Bien que les modes solo ne soient pas encore nombreux (ils arriveront par la suite), une multitude de transferts aux eu lieu cet été et les développeurs vont donc mettre à jour la base de données à l'occasion d'une mise à jour majeure, programmée en septembre.
Mais au-delà de ces détails, c'est le gameplay qui va changer et c'est ce qui pourrait faire le plus plaisir aux joueurs. Tous les fondamentaux ont été retravaillés, en fonction des commentaires des joueurs. Par exemple, Eugene Nashilov, PDG de Strikerz Inc, précise que le système de passes, le système de dribbles et le système de déplacement seront revus. La méta va aussi « radicalement changer », mais plus d'informations seront données ces prochaines semaines.

Date de sortie de la mise à jour saison 2025-2026

Cette mise à jour est programmée pour sortir le 12 septembre 2025, soit dans moins d'un mois. D'ailleurs, elle arrivera deux semaines avant la sortie de FC 26, et une semaine avant son accès anticipé. De quoi retourner sur un jeu de foot plus rapidement.

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De quoi faire concurrence à FC 26 ?

Il est difficile de juger si cette mise à jour permettra à UFL de grappiller une partie du retard sur son principal rival, mais le voir améliorer son gameplay reste une bonne chose. Si le résultat est là, peut-être que plusieurs joueurs feront cette année le choix de jouer à UFL et de laisser FC 26 de côté. Réponse en septembre.

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