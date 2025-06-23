UFL accueillera le football féminin, mais pas avant 2026

Dans le cadre de notre entretien avec les équipes d'UFL, nous n'avons pas manqué de poser la question du football féminin. Et le jeu de foot devrait le proposer, d'ici quelques mois.
Comme vous le savez si vous avez consulté nos derniers articles au sujet d'UFL
, nous avons eu la chance d'échanger avec Alexander Bogomolskiy, Head of Publishing, Strikerz Inc
, et avoir quelques informations sur le jeu de foot. Côté contenu, nous avons évoqué le football féminin
, intégré depuis quelque temps déjà dans la licence FC (anciennement FIFA), tandis que Football Manager souhaite aussi l'intégrer, potentiellement dès ce FM 26.
Le foot féminin, UFL dit oui
Disponible en accès anticipé depuis la fin de l'année 2024, UFL vise à évoluer à tous les niveaux
. Que ce soit le gameplay avec le retour des joueurs, ou le contenu, en proposant toujours plus de choses. S'il nous a été confirmé que des modes solo seront aussi ajoutés, les développeurs ont précisé que le football féminin ne sera pas mis de côté
, bien qu'il ne soit pas accessible actuellement.
Il fait d'ailleurs « partie des projets
» et les équipes de Strikerz Inc « y travaillent déjà
», signe que l'ambition d'ajouter toute cette partie du football, qui se développe, est présente.
Mais pas pour tout de suite
Néanmoins, faire un tel ajout sur le jeu est synonyme de beaucoup de travaille, que ce soit pour la conception de ces joueuses, mais aussi pour l'intégration. Ajouter une pléthore de joueuses demande de faire attention à de nombreuses choses, pour garder un certain équilibrage. « Il s'agit bien sûr d'un ajout de contenu massif qui nécessiterait un cycle de développement important
», ajoute Alexander Bogomolskiy.
Il est probable que cette inclusion n'aura pas lieu cette année.
Le football féminin devrait donc débarquer au plus tôt dans UFL en 2026
, le temps que les équipes, également concentrées sur bien d'autres choses, puissent parfaitement l'ajouter.
Vous pouvez retrouver notre interview complète d'UFL ici
.
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