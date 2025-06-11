« Le réalisme, l'accessibilité et l'équité sont les piliers de notre gameplay » : UFL explique son approche pour un gameplay juste

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 juin 2025 à 18h38
Créer un jeu de football ambitieux capable de rivaliser avec des géants historiques comme FIFA/FC représente un véritable défi. Les développeurs d'UFL nous ont livré leur vision sur les principes essentiels de leur titre, les difficultés rencontrées, et les pièges qu'ils souhaitent absolument éviter. Entre réalisme poussé, gratuité intégrale et équilibre du gameplay, voici comment UFL veut imposer sa marque sur le marché très concurrentiel du football virtuel.
« Le réalisme, l'accessibilité et l'équité sont les piliers de notre gameplay » : UFL explique son approche pour un gameplay juste
UFL profite actuellement d'une démo sur Steam, même s'il est disponible depuis la fin de l'année sur PS5 et Xbox Series. Les développeurs ont réussi à séduire quelques joueurs, mais cherchent évidemment à étendre leur communauté.

Nous avons eu l'occasion d'échanger avec Alexander Bogomolskiy, Head of Publishing, sur la difficulté de développer un tel jeu, et les axes qui ont guidé les équipes durant ce développement, qui n'est d'ailleurs pas encore fini. 

Les principes clés du développement d'UFL : réalisme, accessibilité et équité

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Interrogée sur les principes directeurs qui ont guidé la création d'UFL, l'équipe de développement affiche une ligne claire : offrir une expérience réaliste tout en garantissant une accessibilité totale à l'ensemble des joueurs, qu'ils dépensent ou non dans le jeu. Selon les développeurs, les valeurs fondamentales du projet se résument ainsi :
Les principes majeurs étaient pour nous d'assurer le réaliste réalisme, une haute qualité visuelle, une interface claire et intuitive, et surtout, une vraie équité (fair-to-play). Cela signifie donner accès à tous nos joueurs, payants ou non, à l'intégralité des mécaniques, des modes et du contenu du jeu. Tous les modes, toutes les fonctionnalités et tout le contenu doivent être disponibles gratuitement.
Cette philosophie tranche radicalement avec les modèles économiques habituels des jeux sportifs, où pour profiter pleinement de l'expérience il faut mettre la main à la poche, et ce, chaque année, là ou UFL souhaite se rapprocher du football populaire en étant accessible par tout le monde

Le réalisme : un défi central du développement

Créer un jeu de football réaliste est loin d'être simple. Comme dans tout simulateur sportif, le principal défi pour l'équipe d'UFL est de trouver l'équilibre subtil entre réalisme poussé et jouabilité accessible, en évitant soigneusement les excès dans l'un ou l'autre sens.
La difficulté principale, commune à tous les simulateurs, est d'atteindre un équilibre entre le réalisme et les conventions nécessaires du jeu vidéo. Nous devons garantir une qualité élevée et réaliste des animations des mouvements des joueurs, des schémas tactiques et des feintes, tout en utilisant intelligemment l'assistance de l'IA pour gérer les autres membres de l'équipe.
Ce juste milieu est indispensable pour offrir une expérience convaincante, à la fois immersive pour les passionnés du ballon rond et agréable à prendre en main pour le plus grand nombre.

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Éviter l'excès de contrôle de l'IA sans submerger le joueur

Un autre défi majeur pour UFL réside dans la gestion du rôle de l'intelligence artificielle durant les matchs. Les développeurs doivent éviter à tout prix deux écueils : noyer les joueurs sous une multitude de micro-gestions répétitives, ou à l'inverse, laisser l'IA prendre trop de contrôle, ce qui pourrait appauvrir dangereusement le gameplay. Comme l'expliquent les développeurs

« Il était essentiel pour nous, dès le début du développement, d'éviter que le joueur soit submergé par la micro-gestion de tâches secondaires et répétitives, tout en évitant que le gameplay ne s'appauvrisse à cause d'une IA omniprésente sur le terrain. » Cette approche vise donc à offrir aux joueurs une expérience fluide, réaliste, sans frustrations inutiles, où l'habileté personnelle reste au cœur de chaque action.

UFL, un équilibre difficile mais prometteur

Avec un positionnement clair sur la gratuité totale, une recherche constante d'équilibre entre réalisme et jouabilité, et une attention toute particulière à la qualité de l'expérience utilisateur, UFL semble avoir toutes les cartes en main pour séduire les amateurs de football virtuel. Reste maintenant à voir si le jeu parviendra à transformer ces ambitions en succès concret et à s'imposer durablement face à ses concurrents historiques.

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Vous pouvez retrouver notre interview complète d'UFL ici.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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