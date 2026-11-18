Le studio de développement Crystal Dynamics subit encore une vague de licenciements, qui toucherait moins d'une dizaine de personnes.

Depuis quelques mois maintenant, le studio de développement Crystal Dynamics, qui travaille actuellement sur Tomb Raider: Legacy of Atlantis, fait la une de l'actualité vidéoludique, en raison de licenciements. Et cela n'est apparemment pas sur le point de s'arrêter car Crystal Dynamics s'est récemment séparé de plusieurs employés, et ce, pour la cinquième fois au moins en deux ans.

Encore des licenciements chez Crystal Dynamics

Après diverses récentes déclarations des employés touchés par cette nouvelle vague de licenciements, Crystal Dynamics a partagé quelques mots à ce sujet auprès des journalistes de Gamesradar. Ainsi, le studio de développement a bien confirmé audit média que 8 employés ont été licenciés, et ce, à la suite d'une décision « difficile, mais nécessaire » :

Crystal Dynamics a pris la décision difficile, mais nécessaire d'un point de vue commercial, de réduire les effectifs actuels de notre studio de 8 personnes. Chaque fois que nous supprimons des postes au sein d'un projet, nous mettons tout en œuvre pour trouver en priorité de nouvelles fonctions à nos excellents collègues. Toutes les personnes concernées bénéficient d'une indemnité de départ complète ainsi que d'un accompagnement à la recherche d'emploi pour les aider à traverser cette transition. Nous leur souhaitons bonne chance et espérons retravailler avec elles à l'avenir.

Il convient, d'ailleurs, de remarquer que ces licenciements interviennent ainsi huit mois après la dernière vague de réduction des effectifs chez Crystal Dynamics.

Tomb Raider studio lays off employees for the sixth time since its last game https://t.co/HEtUVYjauO — GamesRadar+ (@GamesRadar) November 17, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Tomb Raider: Legacy of Atlantis doit sortir le 12 février 2027 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.